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Шустер: Абрамович является человеком Путина и креатурой Путина – в этом нет никакого сомнения

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Шустер: Абрамович всегда был человеком, который работал на Путина
Шустер: Абрамович всегда был человеком, который работал на Путина
Фото: EPA

Российский миллиардер Роман Абрамович работает на президента России Владимира Путина и все делает в его пользу. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

"В том, что Абрамович является человеком Путина и креатурой Путина, нет никакого сомнения. У них долгие отношения, называли Абрамовича кошельком Путина, когда Абрамович покупал [британский футбольный клуб] "Челси". Это было хорошо для бренда России, российского бизнеса. Он всегда был человеком, который работал на Путина. Мы понимаем, что сегодня в России, кроме путинских денег, других денег нет, а поэтому у кого есть деньги, решает Путин", – сказал телеведущий.

По мнению Шустера, о многом говорит тот факт, что Абрамович переписал свое имущество на детей за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину.

"Это, наверное говорит о том, что он знал немножко больше, чем знали другие. Или у него есть то, что называется "чуйка". Но я считаю, что Абрамович – абсолютный человек Путина. И все, что он делает, он делает в пользу Путина. Он ничего не будет делать в пользу Украины. Вот я так считаю. Какие задания ему дает Путин, или вообще не дает, или вообще сегодня Абрамович – это не его забота – этого я не знаю. Но я просто думаю, что он – человек Путина и Путин о нем слишком много знает", – сказал телеведущий.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича как человека из ближнего круга Путина ввели санкции Великобритания, Европейский союз, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина. Канада начала в декабре конфискацию его активов.

США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте президент Украины Владимир Зеленский лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.

По данным источников западных СМИ, Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции.

Бывший вице-президент компании ЮКОС, российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин рассказал, что Абрамович вхож к президенту РФ и "может с ним говорить о чем угодно". "Он, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения", – сказал предприниматель.

26 января издание The Wall Street Journal написало, что роль Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией ослабла и сводится к локальным вопросам.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, война России против Украины, Роман Абрамович
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