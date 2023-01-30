Шустер: Абрамович является человеком Путина и креатурой Путина – в этом нет никакого сомнения

"В том, что Абрамович является человеком Путина и креатурой Путина, нет никакого сомнения. У них долгие отношения, называли Абрамовича кошельком Путина, когда Абрамович покупал [британский футбольный клуб] "Челси". Это было хорошо для бренда России, российского бизнеса. Он всегда был человеком, который работал на Путина. Мы понимаем, что сегодня в России, кроме путинских денег, других денег нет, а поэтому у кого есть деньги, решает Путин", – сказал телеведущий.

По мнению Шустера, о многом говорит тот факт, что Абрамович переписал свое имущество на детей за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину.

"Это, наверное говорит о том, что он знал немножко больше, чем знали другие. Или у него есть то, что называется "чуйка". Но я считаю, что Абрамович – абсолютный человек Путина. И все, что он делает, он делает в пользу Путина. Он ничего не будет делать в пользу Украины. Вот я так считаю. Какие задания ему дает Путин, или вообще не дает, или вообще сегодня Абрамович – это не его забота – этого я не знаю. Но я просто думаю, что он – человек Путина и Путин о нем слишком много знает", – сказал телеведущий.

ВИДЕО