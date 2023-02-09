Ермак: Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже, – написал он и добавил -- Ау, болото, что с лицом?".

Ермак, который сопровождает президента Украины Владимира Зеленского в зарубежной поездке, утром анонсировал "приятные сюрпризы".

"По пути в Брюссель, куда мы прилетели сегодня, продолжилось общение президента Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, а также союзниками. Вместе с Президентом на борту самолета общался, в том числе с политическим советником французского лидера Эммануэлем Бонном, а также французской дипломаткой Изабель Дюмон. У нас отличная связь между командами и у всех единственная цель – победа над РФ", – отмечал он.