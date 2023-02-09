Ермак: Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже, – написал он и добавил -- Ау, болото, что с лицом?".
Ермак, который сопровождает президента Украины Владимира Зеленского в зарубежной поездке, утром анонсировал "приятные сюрпризы".
"По пути в Брюссель, куда мы прилетели сегодня, продолжилось общение президента Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, а также союзниками. Вместе с Президентом на борту самолета общался, в том числе с политическим советником французского лидера Эммануэлем Бонном, а также французской дипломаткой Изабель Дюмон. У нас отличная связь между командами и у всех единственная цель – победа над РФ", – отмечал он.
20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
С призывом предоставить Украине самолеты и ракеты дальнего радиуса действия Зеленский обращался 8 февраля в парламенте Великобритании.
9 февраля президент Европарламента Роберта Метсола выступила за предоставление Украине боевых самолетов и дальнобойных ракет.