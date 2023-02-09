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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой – Моравецкий

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Моравецкий: Мы можем действовать только в рамках всего формирования НАТО
Моравецкий: Мы можем действовать только в рамках всего формирования НАТО
Фото: ЕРА

Польша готова передать Украине истребители, если такое же решение примут и другие страны. Об этом 9 февраля в Брюсселе перед саммитом ЕС заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает The Telegraph.

По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.

"Наша позиция ясна, мы можем действовать только в рамках всего формирования НАТО. Мы не будем первыми, кто передаст истребители, но ответим положительно при условии, что те, у кого больше всего этих самолетов, смогут передать их Украине", – подчеркнул польский премьер.

Моравецкий также отметил, что у Польши недостаточно истребителей, чтобы первой поставить их Украине. Помимо этого, страна не может предпринимать шаги, которые ослабят ее собственную безопасность.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Зеленский, выступая 8 февраля перед Палатой общин и Палатой лордов парламента Великобритании, призвал предоставить Украине боевые самолеты.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Польша, истребители, самолеты, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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