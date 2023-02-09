Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой – Моравецкий

Моравецкий: Мы можем действовать только в рамках всего формирования НАТО Фото: ЕРА

По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.

"Наша позиция ясна, мы можем действовать только в рамках всего формирования НАТО. Мы не будем первыми, кто передаст истребители, но ответим положительно при условии, что те, у кого больше всего этих самолетов, смогут передать их Украине", – подчеркнул польский премьер.

Моравецкий также отметил, что у Польши недостаточно истребителей, чтобы первой поставить их Украине. Помимо этого, страна не может предпринимать шаги, которые ослабят ее собственную безопасность.