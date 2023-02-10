Зеленский встретился с королем и премьером Бельгии, передал кусок сбитого российского самолета

"Зеленский передал фрагмент сбитого в Украине российского самолета Су-25. Украинские летчики написали на нем слова: "Вместе мы победим", – сказано в другом твите.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 февраля Зеленский посетил Бельгию, где впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Он призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Контекст:

Бельгия объявила о передаче Украине пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов уже на третий день полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года.

В целом с 24 февраля, по данным бельгийского правительства, Бельгия выделила Украине военной помощи на €146 млн. О последнем и крупнейшем на сегодня пакете объявили 27 января 2023 года. Украина получит ракеты AIM-120 AMRAAM, ручные противотанковые гранатометы LAW, противотанковые гранаты, пулеметы, автоматические винтовки и легкую бронетехнику. Стоимость пакета – €92 млн.

Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.