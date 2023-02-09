Зеленский объяснил лидерам Европы, что Украине нужны боевая авиация, бронетехника, артиллерия и ПВО

"В продолжение контактов по усилению украинской армии [...] Зеленский встретился с лидерами европейских стран и высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности [Жозепом Боррелем]. [...] Президент Украины рассказал коллегам о ситуации на поле боя и оборонных потребностях нашей страны, в частности в боевой авиации, бронетехнике, артиллерии и ПВО", – говорится в сообщении.
В пресс-службе президента отметили, что на встрече с политиками "Зеленский подчеркнул, что своевременное предоставление необходимой техники в нужных объемах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы".
"Участники встреч обсудили возможность перехода военной промышленности стран Европейского союза на усиленный режим работы", – подчеркнули в Офисе президента Украины.
По его данным, Зеленский "призвал ликвидировать пробелы в санкционной политике против России и ускорить создание эффективного компенсационного механизма", "обсудил с партнерами конкретные шаги по реализации формулы мира, а также призвал принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС".
9 февраля Зеленский посетил Бельгию, где впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. В Брюссель украинский президент прибыл с Макроном (накануне Зеленский посетил Великобританию и Францию). В аэропорту их встречали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.
Из аэропорта Зеленский отправился в Европарламент, где произнес речь перед евродепутатами. "Я здесь сейчас, чтобы защитить путь домой нашего народа", – сказал президент. В Европарламенте Зеленского встретили овациями – персонал и журналисты аплодировали ему в коридоре и выкрикивали "Слава Украине!", на заседании евродепутаты тоже прерывали его выступление аплодисментами.
Журналисты французского телеканала TF1 отметили, что "Зеленского встретили в Брюсселе как рок-звезду". После Европарламента Зеленский выступил на специальном заседании Европейского совета, после чего дал пресс-конференцию с фон дер Ляйен и Мишелем. Зеленский в Брюсселе призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.