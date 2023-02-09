Зеленский объяснил лидерам Европы, что Украине нужны боевая авиация, бронетехника, артиллерия и ПВО

"В продолжение контактов по усилению украинской армии [...] Зеленский встретился с лидерами европейских стран и высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности [Жозепом Боррелем]. [...] Президент Украины рассказал коллегам о ситуации на поле боя и оборонных потребностях нашей страны, в частности в боевой авиации, бронетехнике, артиллерии и ПВО", – говорится в сообщении.

В пресс-службе президента отметили, что на встрече с политиками "Зеленский подчеркнул, что своевременное предоставление необходимой техники в нужных объемах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы".

"Участники встреч обсудили возможность перехода военной промышленности стран Европейского союза на усиленный режим работы", – подчеркнули в Офисе президента Украины.

По его данным, Зеленский "призвал ликвидировать пробелы в санкционной политике против России и ускорить создание эффективного компенсационного механизма", "обсудил с партнерами конкретные шаги по реализации формулы мира, а также призвал принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС".