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Зеленский: Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы, а ее атомная отрасль все еще свободна от глобальных санкций

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Зеленский призвал ЕС ввести санкции против атомной отрасли РФ
Зеленский призвал ЕС ввести санкции против атомной отрасли РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 9 февраля на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе, призвал ввести санкции против российской атомной отрасли.

Текст обращения приводит сайт главы Украинского государства.

Зеленский поблагодарил за предоставляемую финансовую, военную и гуманитарную помощь, а также за введенные ранее санкционные пакеты.

"Наконец-то российские энергоносители больше никогда не будут оружием против Европы. Наконец, все в Европе увидели, как на самом деле Россия относится к европейцам и к энергетической системе на континенте, к нашим рынкам, к нашим финансам. Все это для Кремля – просто возможности воевать. Я благодарю за решительность в постепенном лишении Кремля таких агрессивных возможностей. Я благодарю вас за уже вступившие в силу санкционные пакеты. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал?" – продолжил он.

Президент добавил, что речь о "пути, который нужно пройти полностью".

"Мы можем анализировать, как эти санкции действуют. Чтобы у них не было ни возможности, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны в Европе или где-то еще. Или на провоцирование любых кризисов – энергетических, миграционных. Вы свидетели того, что у нас с зерном происходит. То есть это продовольственные кризисы, радиационные. Вдумайтесь: Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы! А российская атомная отрасль все еще свободна от глобальных санкций. Разве это нормально? Считаю – нет", – подчеркнул он.

Также Зеленский призывает ввести санкции против ракетной и IT-отрасли России.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, Еврокомиссия, Брюссель, атомная энергетика, катастрофа, радиация, Владимир Зеленский, ЕС
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