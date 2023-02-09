Зеленский: Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы, а ее атомная отрасль все еще свободна от глобальных санкций

Текст обращения приводит сайт главы Украинского государства.
Зеленский поблагодарил за предоставляемую финансовую, военную и гуманитарную помощь, а также за введенные ранее санкционные пакеты.
"Наконец-то российские энергоносители больше никогда не будут оружием против Европы. Наконец, все в Европе увидели, как на самом деле Россия относится к европейцам и к энергетической системе на континенте, к нашим рынкам, к нашим финансам. Все это для Кремля – просто возможности воевать. Я благодарю за решительность в постепенном лишении Кремля таких агрессивных возможностей. Я благодарю вас за уже вступившие в силу санкционные пакеты. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал?" – продолжил он.
Президент добавил, что речь о "пути, который нужно пройти полностью".
"Мы можем анализировать, как эти санкции действуют. Чтобы у них не было ни возможности, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны в Европе или где-то еще. Или на провоцирование любых кризисов – энергетических, миграционных. Вы свидетели того, что у нас с зерном происходит. То есть это продовольственные кризисы, радиационные. Вдумайтесь: Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы! А российская атомная отрасль все еще свободна от глобальных санкций. Разве это нормально? Считаю – нет", – подчеркнул он.
Также Зеленский призывает ввести санкции против ракетной и IT-отрасли России.
Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.
3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.