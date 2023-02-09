Зеленский: Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы, а ее атомная отрасль все еще свободна от глобальных санкций

Текст обращения приводит сайт главы Украинского государства.

Зеленский поблагодарил за предоставляемую финансовую, военную и гуманитарную помощь, а также за введенные ранее санкционные пакеты.

"Наконец-то российские энергоносители больше никогда не будут оружием против Европы. Наконец, все в Европе увидели, как на самом деле Россия относится к европейцам и к энергетической системе на континенте, к нашим рынкам, к нашим финансам. Все это для Кремля – просто возможности воевать. Я благодарю за решительность в постепенном лишении Кремля таких агрессивных возможностей. Я благодарю вас за уже вступившие в силу санкционные пакеты. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал?" – продолжил он.

Президент добавил, что речь о "пути, который нужно пройти полностью".

"Мы можем анализировать, как эти санкции действуют. Чтобы у них не было ни возможности, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны в Европе или где-то еще. Или на провоцирование любых кризисов – энергетических, миграционных. Вы свидетели того, что у нас с зерном происходит. То есть это продовольственные кризисы, радиационные. Вдумайтесь: Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы! А российская атомная отрасль все еще свободна от глобальных санкций. Разве это нормально? Считаю – нет", – подчеркнул он.

Также Зеленский призывает ввести санкции против ракетной и IT-отрасли России.