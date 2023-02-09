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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Науседа: Надеюсь, что скоро российская экономика начнет испытывать всю боль, которую они заслуживают

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Науседа подчеркнул, что важно принять 10-й пакет санкций ЕС против России до 24 февраля
Науседа подчеркнул, что важно принять 10-й пакет санкций ЕС против России до 24 февраля
Фото: EPA

Россия постепенно будет все больше ощущать влияние санкций, но важно не затягивать с принятием Евросоюзом очередного пакета, считает президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом он сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе 9 февраля, сообщил "Укринформ".

"Политически важно обязательно принять решение [по 10-му пакету санкций ЕС] до 24 февраля", –  подчеркнул президент.

По словам Науседы, Литва выступает за внесение в список дополнительных российских компаний, в частности, "Росатома" и его руководства; компаний, занимающих алмазами; оставшихся не под санкциями банков. Это, по его мнению, позволит в большей степени поразить российскую экономику.

"Некоторые жалуются, что влияние [санкций] ограничено, но оно будет ощущаться все больше, ведь сейчас есть определенное опоздание между действием и результатом. Очень надеюсь, что в скором времени российская экономика начнет испытывать всю боль, которую они [россияне] заслуживают", – сказал президент.

Он добавил, что Литва всегда поддерживает более сильные ограничительные меры по отношению к России и уверена, что большие шаги гораздо эффективнее, чем маленькие. Однако "маленькие шаги лучше, чем ничего", добавил политик.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.

Теги: Россия, Литва, санкции, экономика, Росатом, Европейский союз, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, Гитанас Науседа, ЕС
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