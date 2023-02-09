Науседа: Надеюсь, что скоро российская экономика начнет испытывать всю боль, которую они заслуживают

"Политически важно обязательно принять решение [по 10-му пакету санкций ЕС] до 24 февраля", – подчеркнул президент.
По словам Науседы, Литва выступает за внесение в список дополнительных российских компаний, в частности, "Росатома" и его руководства; компаний, занимающих алмазами; оставшихся не под санкциями банков. Это, по его мнению, позволит в большей степени поразить российскую экономику.
"Некоторые жалуются, что влияние [санкций] ограничено, но оно будет ощущаться все больше, ведь сейчас есть определенное опоздание между действием и результатом. Очень надеюсь, что в скором времени российская экономика начнет испытывать всю боль, которую они [россияне] заслуживают", – сказал президент.
Он добавил, что Литва всегда поддерживает более сильные ограничительные меры по отношению к России и уверена, что большие шаги гораздо эффективнее, чем маленькие. Однако "маленькие шаги лучше, чем ничего", добавил политик.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.
3 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 10-й пакет санкций против России Евросоюз намерен утвердить до 24 февраля. По ее словам, объем ограничений – €10 млрд.