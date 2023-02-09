Науседа: Надеюсь, что скоро российская экономика начнет испытывать всю боль, которую они заслуживают

"Политически важно обязательно принять решение [по 10-му пакету санкций ЕС] до 24 февраля", – подчеркнул президент.

По словам Науседы, Литва выступает за внесение в список дополнительных российских компаний, в частности, "Росатома" и его руководства; компаний, занимающих алмазами; оставшихся не под санкциями банков. Это, по его мнению, позволит в большей степени поразить российскую экономику.

"Некоторые жалуются, что влияние [санкций] ограничено, но оно будет ощущаться все больше, ведь сейчас есть определенное опоздание между действием и результатом. Очень надеюсь, что в скором времени российская экономика начнет испытывать всю боль, которую они [россияне] заслуживают", – сказал президент.

Он добавил, что Литва всегда поддерживает более сильные ограничительные меры по отношению к России и уверена, что большие шаги гораздо эффективнее, чем маленькие. Однако "маленькие шаги лучше, чем ничего", добавил политик.