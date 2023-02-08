Евгений Киселев: На Западе приняли новую концепцию: сделать все, чтобы не затягивать войну, дать Украине возможность победить

"Про русского мужика раньше говорили, что он долго запрягает, но быстро едет. А эта часть скорее применима к Западу: запрягают они бесконечно долго, но быстро едут. И мне кажется, все это связано с тем, что Запад понял: война на истощение не выгодна, долгая война не выгодна", – сказал он.
По словам тележурналиста, ему и многим другим казалось, что ресурсы России не бесконечны.
"Выяснилось, что мы недооценивали многие вещи: и объем российских ресурсов, и то обстоятельство, что, даже несмотря на разного рода санкционные меры, Россия продолжает получать деньги от экспорта прежде всего нефтегазовых продуктов. [...] Мне кажется, что по многим причинам на Западе приняли новую концепцию дальнейшего ведения войны – скажем так, дальнейшей политики по отношению к Украине: сделать все, чтобы не затягивать войну, дать Украине возможность победить", – считает Киселев.
Он отметил, что "вопрос в том, что будет считаться победой".
"Как минимум – вернуться к границам, которые существовали до 24 февраля прошлого года", – объяснил Киселев.
Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи. Читайте полную версию интервью
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донбасса.
После полномасштабного вторжения страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.
В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщали 31 января в МИД Украины. 7 февраля Германия согласовала поставки в Украину 178 танков Leopard 1.
Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".