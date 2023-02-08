Евгений Киселев: На Западе приняли новую концепцию: сделать все, чтобы не затягивать войну, дать Украине возможность победить

"Про русского мужика раньше говорили, что он долго запрягает, но быстро едет. А эта часть скорее применима к Западу: запрягают они бесконечно долго, но быстро едут. И мне кажется, все это связано с тем, что Запад понял: война на истощение не выгодна, долгая война не выгодна", – сказал он.

По словам тележурналиста, ему и многим другим казалось, что ресурсы России не бесконечны.

"Выяснилось, что мы недооценивали многие вещи: и объем российских ресурсов, и то обстоятельство, что, даже несмотря на разного рода санкционные меры, Россия продолжает получать деньги от экспорта прежде всего нефтегазовых продуктов. [...] Мне кажется, что по многим причинам на Западе приняли новую концепцию дальнейшего ведения войны – скажем так, дальнейшей политики по отношению к Украине: сделать все, чтобы не затягивать войну, дать Украине возможность победить", – считает Киселев.

Он отметил, что "вопрос в том, что будет считаться победой".

"Как минимум – вернуться к границам, которые существовали до 24 февраля прошлого года", – объяснил Киселев.

Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО