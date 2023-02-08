ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: На Западе приняли новую концепцию: сделать все, чтобы не затягивать войну, дать Украине возможность победить

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Киселев отметил, что РФ продолжает зарабатывать на экспорте нефтепродуктов
Киселев отметил, что РФ продолжает зарабатывать на экспорте нефтепродуктов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Запад понял, что война на истощение России, полномасштабно вторгшейся в Украину, невыгодна, и решил изменить тактику. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил живущий в Украине российский тележурналист Евгений Киселев.

"Про русского мужика раньше говорили, что он долго запрягает, но быстро едет. А эта часть скорее применима к Западу: запрягают они бесконечно долго, но быстро едут. И мне кажется, все это связано с тем, что Запад понял: война на истощение не выгодна, долгая война не выгодна", – сказал он.

По словам тележурналиста, ему и многим другим казалось, что ресурсы России не бесконечны.

"Выяснилось, что мы недооценивали многие вещи: и объем российских ресурсов, и то обстоятельство, что, даже несмотря на разного рода санкционные меры, Россия продолжает получать деньги от экспорта прежде всего нефтегазовых продуктов. [...] Мне кажется, что по многим причинам на Западе приняли новую концепцию дальнейшего ведения войны – скажем так, дальнейшей политики по отношению к Украине: сделать все, чтобы не затягивать войну, дать Украине возможность победить", – считает Киселев.

Он отметил, что "вопрос в том, что будет считаться победой".

"Как минимум – вернуться к границам, которые существовали до 24 февраля прошлого года", – объяснил Киселев.

Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донбасса.

После полномасштабного вторжения страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2Leopard 2 и AbramsНа первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщали 31 января в МИД Украины. 7 февраля Германия согласовала поставки в Украину 178 танков Leopard 1.

Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, санкции, война, нефть, Евгений Киселев, экспорт, оборона, Алеся Бацман, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Киселев: Почему я говорю, что военный переворот весьма возможен? Он может быть инициирован людьми, у которых, в конце концов, в руках есть оружие, которые могут танками войти в Москву  
Публикации, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи G
Сегодня 13.00  
Киселев: Не очень верю, что белорусская армия, если она вдруг вступит в боевые действия, сможет чего-то добиться  
Публикации, ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
Евгений Киселев: Говорят, Путин страшными словами ругается, матерится, орет на подчиненных, когда они ему начинают возражать и предлагают размышлять о выводе войск из Украины G
22 января, 2023 07.00  
Познеру 88 лет, отметил Киселев  
МИР, ПОЛИТИКА
Евгений Киселев о том, почему Познер молчит о войне: Пожилой человек, нашел способ сейчас не светиться G
21 января, 2023 15.22  
По мнению Киселева, Украина понимает риски нового наступления российских войск с территории Беларуси  
Евгений Киселев: Сейчас выдвигают тезис, что может быть наступление с севера, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ. Элементарный здравый смысл заставляет предположить, что все эти месяцы ВСУ к этому готовились G
20 января, 2023 15.51  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Галина ГРИШИНА
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
Галина ГРИШИНА
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
Десерт на основе пшена. Рецепт
Десерт на основе пшена. Рецепт
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
Галина ГРИШИНА
85-летняя Роговцева показала себя с сигаретой на кухне после двух спектаклей. Фото
85-летняя Роговцева показала себя с сигаретой на кухне после двух спектаклей. Фото
Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео
Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео
"Одержима". Инсайдер рассказал, что Мадонна делает со своим лицом
"Одержима". Инсайдер рассказал, что Мадонна делает со своим лицом
Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Кличко: Когда пою на украинском, ощущаю, что я украинка, и этим горжусь
Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Кличко: Когда пою на украинском, ощущаю, что я украинка, и этим горжусь
Галина ГРИШИНА
Дорофеева приготовила себе шакшуку и сняла процесс на видео
Дорофеева приготовила себе шакшуку и сняла процесс на видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (70314)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (59640)
3
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (29531)
4
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (28262)
5
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (25247)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (24526)
7
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (19253)
8
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину (18793)
 
 
 
 