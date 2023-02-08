Правительство Германии официально согласовало передачу Украине 178 танков Leopard 1A5

"Федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK) в качестве официального лицензирующего органа выдало немецким военным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1A5 для Украины. Сколько [...] реально будет поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ", – говорится в сообщении.
В правительстве ФРГ отметили, что финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских военных происходят "в тесной координации со странами – партнерами ФРГ в Европе".
В Германии подчеркнули, что поставки немецких танков Вооруженным силам Украины необходимы "для законной самообороны против российской агрессивной войны, нарушающей международное право".
"Федеральное правительство уже объявило о политическом одобрении этой поставки на прошлой неделе. Затем последовали необходимые формальные этапы утверждения", – объяснили в правительстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 февраля во время неанонсированного визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Украина получит от группы европейских стран более 100 танков Leopard 1A5.
По информации Business Insider, лицензию на экспорт танков Leopard 1 в Украину должны получить компании Rheinmetall и FFG .
Leopard 1A5 – вариант более ранней модели немецкого танка, предшествующей модели Leopard 2. Leopard 1 был первым немецким танком, взятым на вооружение страны после Второй мировой войны, случилось это в 1965 году.
Дискуссии по поводу предоставления Украине современных западных танков велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.
США предоставят Украине 31 американский танк Abrams, сообщил 25 января президент Джо Байден.
ВСУ получат до 140 современных танков в первой волне военной помощи от партнеров, заявляли в МИД Украины 31 января.