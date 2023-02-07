Писториус во время визита в Киев объявил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5

Писториус приехал в Украину с неанонсированным визитом и встретился с Резниковым Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Об этом сообщают агентство dpa и канал ZDF.

По словам Писториуса, поставка танков будет происходить поэтапно: к лету Украина получит 20–25 таких танков, а к концу года – более 100.

Министр обороны ФРГ в Киеве провел встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, пишет Spiegel, ссылаясь на представителя украинского оборонного ведомства.

Резников сегодня вечером опубликовал в Twitter фото с Писториусом и отметил, что "в Киев прибыл "первый" Leopard 2", а танковая коалиция "марширует к победе".

О том, что правительство Германии решило передать Украине танки предыдущего поколения из промышленных запасов, стало известно 3 февраля. Модернизацию машин, которые выпускались с середины 60-х до середины 80-х годов ХХ века, проводят Rheinmetall и FFG. Spiegel, ссылаясь на собственные источники, в тот же день сообщил, что на складах FFG находятся уже 29 отремонтированных танков Leopard 1, предназначенных для Украины.

По информации Business Insider, правительство Германии сегодня должно дать компаниям Rheinmetall и FFG лицензию на экспорт танков Leopard 1 в Украину.