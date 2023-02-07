Писториус во время визита в Киев объявил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5

Об этом сообщают агентство dpa и канал ZDF.
По словам Писториуса, поставка танков будет происходить поэтапно: к лету Украина получит 20–25 таких танков, а к концу года – более 100.
Министр обороны ФРГ в Киеве провел встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, пишет Spiegel, ссылаясь на представителя украинского оборонного ведомства.
Резников сегодня вечером опубликовал в Twitter фото с Писториусом и отметил, что "в Киев прибыл "первый" Leopard 2", а танковая коалиция "марширует к победе".
О том, что правительство Германии решило передать Украине танки предыдущего поколения из промышленных запасов, стало известно 3 февраля. Модернизацию машин, которые выпускались с середины 60-х до середины 80-х годов ХХ века, проводят Rheinmetall и FFG. Spiegel, ссылаясь на собственные источники, в тот же день сообщил, что на складах FFG находятся уже 29 отремонтированных танков Leopard 1, предназначенных для Украины.
По информации Business Insider, правительство Германии сегодня должно дать компаниям Rheinmetall и FFG лицензию на экспорт танков Leopard 1 в Украину.
Дискуссии по поводу предоставления Украине современных западных танков велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.
США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент Джо Байден.
ВСУ получат до 140 современных танков в первой волне военной помощи от партнеров, заявили в МИД Украины 31 января.