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Евгений Киселев о том, почему Познер молчит о войне: Пожилой человек, нашел способ сейчас не светиться

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Познеру 88 лет, отметил Киселев
Познеру 88 лет, отметил Киселев
Фото: poznerlive / Instagram

Российский журналист Владимир Познер, который молчит о войне России против Украины, найдет, как оправдаться. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский телеведущий Евгений Киселев.

"Ну что Познер? Пожилой человек, который, как я понимаю, просто нашел способ сейчас не светиться. Репутации ему это не добавило. Но по крайней мере ему же сейчас никто не может предъявить никаких претензий. Максимум что – "молчит, не выступает". Но на экране-то его нет: Владимира Владимировича. Так что в чем его можно упрекнуть? В трусости, в том, что он не занял публичную позицию? Ну он че-нибудь придумает", – сказал он.

Киселев предположил, что Познер может сослаться на то, что "возраст не позволил, состояние здоровья".

"Все-таки ему 89 исполняется. Да. Владимир Владимирович просто очень хорошо выглядит. Он в прекрасной физической и ментальной форме. Но он родился 1 апреля 1934 года. Так что ему на будущий год вообще будет 90. [...] Но повторяю: хорошая физическая форма не является оправданием молчания", – считает Киселев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Познер внесен в базу сайта волонтеров "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях, нарушение границ Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым.

19 января стало известно, что Познера видели в США, где он исполнял песню в компании российского артиста Леонида Ярмольника, который поддержал аннексию Крым и замалчивает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Познер, здоровье, война, Евгений Киселев, война России против Украины, телеведущий
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