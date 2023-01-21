Евгений Киселев о том, почему Познер молчит о войне: Пожилой человек, нашел способ сейчас не светиться

"Ну что Познер? Пожилой человек, который, как я понимаю, просто нашел способ сейчас не светиться. Репутации ему это не добавило. Но по крайней мере ему же сейчас никто не может предъявить никаких претензий. Максимум что – "молчит, не выступает". Но на экране-то его нет: Владимира Владимировича. Так что в чем его можно упрекнуть? В трусости, в том, что он не занял публичную позицию? Ну он че-нибудь придумает", – сказал он.

Киселев предположил, что Познер может сослаться на то, что "возраст не позволил, состояние здоровья".

"Все-таки ему 89 исполняется. Да. Владимир Владимирович просто очень хорошо выглядит. Он в прекрасной физической и ментальной форме. Но он родился 1 апреля 1934 года. Так что ему на будущий год вообще будет 90. [...] Но повторяю: хорошая физическая форма не является оправданием молчания", – считает Киселев.

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