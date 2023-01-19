Бульвар Шоубиз
 
19 января, 2023
 
Новости

"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Познер внесен в базу сайта "Миротворец"
Познер внесен в базу сайта "Миротворец"
Фото: Facebook

Замалчивающий нападение РФ на Украину российский журналист Владимир Познер находится в США. Об этом 19 января сообщили российские СМИ, в частности Teleprogramma.pro со ссылкой на видео, которое было снято на камеру телефона и растиражировано в сети.

В ролике Познер запечатлен в компании российского артиста Леонида Ярмольника, который поддержал аннексию Крым и замалчивает полномасштабное вторжение РФ на Украину, во время исполнения песни.

"Кремлевский молчун Познер нашелся в Штатах, веселится с дружочками. Война? Не, не слышали", – написал проживающий в Израиле российский бизнесмен Леонид  Невзлин.

"Ярмольник и Познер на вечеринке в США. В общем, им совсем не грустно. Главное – молчание. Дороже золота", – сыронизировали в сети.

"Познер нашелся в Лос-Анджелесе. С начала войны российский журналист пропал из публичного пространства.  В загнивающей, но солнечной Калифорнии с ним тусит ярый путинодрочер, одиозный сторонник аннексии Крыма Ярмольник и скрепно хлопает в ладоши",   прокомментировали ролик в сети.

Контекст:

Познер и Ярмольник внесены в базу сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях, нарушение границ Украины с целью проникновения в аннексированный Россией Крым.

Теги: США, Владимир Познер, война России против Украины, Леонид Ярмольник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова
  Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова
Алеся БАЦМАН
  Драка с братом, обморожение половых органов, убийство талибов в Афганистане. Главное из мемуаров принца Гарри, которые стали бестселлером
  Драка с братом, обморожение половых органов, убийство талибов в Афганистане. Главное из мемуаров принца Гарри, которые стали бестселлером
Алина ГРЕЧАНАЯ
Вертолет с руководством МВД Украины упал рядом с детским садом в Броварах, 14 человек погибли. Главное
Вертолет с руководством МВД Украины упал рядом с детским садом в Броварах, 14 человек погибли. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ
"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ
Осадчая: Мое подсознание выбрасывает февраль, будто его не должно быть. Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год"
Осадчая: Мое подсознание выбрасывает февраль, будто его не должно быть. Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год"
  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик
  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик
Алеся БАЦМАН
"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной
"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 