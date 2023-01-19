"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США

В ролике Познер запечатлен в компании российского артиста Леонида Ярмольника, который поддержал аннексию Крым и замалчивает полномасштабное вторжение РФ на Украину, во время исполнения песни.
"Кремлевский молчун Познер нашелся в Штатах, веселится с дружочками. Война? Не, не слышали", – написал проживающий в Израиле российский бизнесмен Леонид Невзлин.
Кремлевский молчун Познер нашелся в Штатах, веселится с дружочками. Война? Не, не слышали pic.twitter.com/E3YxG2xLdV— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) January 18, 2023
"Ярмольник и Познер на вечеринке в США. В общем, им совсем не грустно. Главное – молчание. Дороже золота", – сыронизировали в сети.
Артист Ярмольник (поддержавший захват Крыма) и Познер на вечеринке в США. Вообщем, им совсем не грустно… Главное - молчание. Дороже золота. pic.twitter.com/yTtiCHFgqd— Геннадий Гудков (@gudkov_g) January 19, 2023
"Познер нашелся в Лос-Анджелесе. С начала войны российский журналист пропал из публичного пространства. В загнивающей, но солнечной Калифорнии с ним тусит ярый путинодрочер, одиозный сторонник аннексии Крыма Ярмольник и скрепно хлопает в ладоши", – прокомментировали ролик в сети.
Познер нашелся в Лос-Анджелесе.— marlenvastane * (@marxbeissebayev) January 19, 2023
С начала войны в Украине российский журналист пропал из публичного пространства.
В загнивающей, но солнечной Калифорнии, с ним тусит ярый путинодрочер, одиозный сторонник аннексии Крыма, Ярмольник, и скрепно хлопает в ладоши, в LA. pic.twitter.com/2cBXvuidKm
Познер и Ярмольник внесены в базу сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях, нарушение границ Украины с целью проникновения в аннексированный Россией Крым.