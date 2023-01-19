"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США

В ролике Познер запечатлен в компании российского артиста Леонида Ярмольника, который поддержал аннексию Крым и замалчивает полномасштабное вторжение РФ на Украину, во время исполнения песни.

"Кремлевский молчун Познер нашелся в Штатах, веселится с дружочками. Война? Не, не слышали", – написал проживающий в Израиле российский бизнесмен Леонид Невзлин.

Кремлевский молчун Познер нашелся в Штатах, веселится с дружочками. Война? Не, не слышали pic.twitter.com/E3YxG2xLdV — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) January 18, 2023

"Ярмольник и Познер на вечеринке в США. В общем, им совсем не грустно. Главное – молчание. Дороже золота", – сыронизировали в сети.

Артист Ярмольник (поддержавший захват Крыма) и Познер на вечеринке в США. Вообщем, им совсем не грустно… Главное - молчание. Дороже золота. pic.twitter.com/yTtiCHFgqd — Геннадий Гудков (@gudkov_g) January 19, 2023

"Познер нашелся в Лос-Анджелесе. С начала войны российский журналист пропал из публичного пространства. В загнивающей, но солнечной Калифорнии с ним тусит ярый путинодрочер, одиозный сторонник аннексии Крыма Ярмольник и скрепно хлопает в ладоши", – прокомментировали ролик в сети.

Познер нашелся в Лос-Анджелесе.



С начала войны в Украине российский журналист пропал из публичного пространства.



В загнивающей, но солнечной Калифорнии, с ним тусит ярый путинодрочер, одиозный сторонник аннексии Крыма, Ярмольник, и скрепно хлопает в ладоши, в LA. pic.twitter.com/2cBXvuidKm — marlenvastane * (@marxbeissebayev) January 19, 2023