В РФ убрали из эфира авторскую программу "Познер". Последний раз она выходила еще до войны в Украине

В понедельник, 28 марта, в эфире "Первого канала" снова не вышла программа "Познер". Последний раз ее показывали пять недель назад, 21 февраля, то есть за три дня до начала войны в Украине.

Как отмечает "Агентство", длительные перерывы в выходе программы бывали и ранее, однако эти паузы были летом, во время телевизионного межсезонья.

29 марта журналист на своем Telegram-канале заявил, что с 24 февраля "Первый канал" стал информационным каналом и останется таковым до завершения так называемой спецоперации.

"В течение этого времени не будут выходить в эфир некоторые программы, в том числе моя. Такова позиция руководства "Первого канала", – написал он.