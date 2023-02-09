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ПОЛИТИКА

Мишель: Украина – это Евросоюз, а Евросоюз – это Украина

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Мишель подчеркнул, что, несмотря на войну, которая находится в активной фазе, Украина продолжает внедрять необходимые реформы
Мишель подчеркнул, что, несмотря на войну, которая находится в активной фазе, Украина продолжает внедрять необходимые реформы
Фото: EPA

Глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля подчеркнул, что Украине удалось достичь большого прогресса в реформах, необходимых для вступления в ЕС, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украинский народ сделал свой выбор, еще с Майдана заявив о том, что намерен быть свободным и суверенным, жить по принципам демократии и идти европейским путем. Украина уже получила статус кандидата на вступления в ЕС, и мы можем гордиться той скоростью, с которой было принято это решение", – сказал он.

Мишель подчеркнул, что, несмотря на войну, которая находится в активной фазе, Украина продолжает внедрять необходимые реформы.

"Всего лишь за несколько месяцев вам удалось добиться прогресса, который мы не можем не отметить. Мы ждем отчета Европейской комиссии. Я со своей стороны могу лишь подчеркнуть, что мы на базе этих отчетов будем принимать дальнейшее решение по поводу интеграции Украины в Евросоюз", – добавил глава Евросовета.

Мишель также подчеркнул, что ЕС готов и дальше оказывать давление на Кремль.

"Санкции остаются активным инструментом этого давления, 10-й пакет санкций находится уже в процессе обсуждения. Наша цель – добиться того, чтобы виновные в совершении преступления агрессии понесли наказание. Мы обеспечиваем сбор необходимых доказательств, чтобы виновные были привлечены к ответственности", – сказал он.

Глава Евросовета также упомянул о замороженных активах РФ, которые можно направить на выплату компенсаций Украине.

"У нас с вами общая цель и общий путь, и мы должны принимать правильные решения, чтобы мир и благополучие оставались главными целями Европы. И на последующие десятилетия наши намерения не изменяться. Украина – это Евросоюз, а Евросоюз – это Украина. Это наш общий дом, и мы должны мобилизовать усилия, чтобы сдержать наши обещания. Слава Украине, слава Европе", – завершил он.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, санкции, Майдан, Брюссель, евроинтеграция, Европейский союз, Европа, Евросоюз, пресс-конференция, Шарль Мишель, ЕС
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