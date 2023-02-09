Мишель: Украина – это Евросоюз, а Евросоюз – это Украина

Мишель подчеркнул, что, несмотря на войну, которая находится в активной фазе, Украина продолжает внедрять необходимые реформы Фото: EPA

"Украинский народ сделал свой выбор, еще с Майдана заявив о том, что намерен быть свободным и суверенным, жить по принципам демократии и идти европейским путем. Украина уже получила статус кандидата на вступления в ЕС, и мы можем гордиться той скоростью, с которой было принято это решение", – сказал он.

Мишель подчеркнул, что, несмотря на войну, которая находится в активной фазе, Украина продолжает внедрять необходимые реформы.

"Всего лишь за несколько месяцев вам удалось добиться прогресса, который мы не можем не отметить. Мы ждем отчета Европейской комиссии. Я со своей стороны могу лишь подчеркнуть, что мы на базе этих отчетов будем принимать дальнейшее решение по поводу интеграции Украины в Евросоюз", – добавил глава Евросовета.

Мишель также подчеркнул, что ЕС готов и дальше оказывать давление на Кремль.

"Санкции остаются активным инструментом этого давления, 10-й пакет санкций находится уже в процессе обсуждения. Наша цель – добиться того, чтобы виновные в совершении преступления агрессии понесли наказание. Мы обеспечиваем сбор необходимых доказательств, чтобы виновные были привлечены к ответственности", – сказал он.

Глава Евросовета также упомянул о замороженных активах РФ, которые можно направить на выплату компенсаций Украине.

"У нас с вами общая цель и общий путь, и мы должны принимать правильные решения, чтобы мир и благополучие оставались главными целями Европы. И на последующие десятилетия наши намерения не изменяться. Украина – это Евросоюз, а Евросоюз – это Украина. Это наш общий дом, и мы должны мобилизовать усилия, чтобы сдержать наши обещания. Слава Украине, слава Европе", – завершил он.