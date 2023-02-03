Президент Евросовета Мишель прибыл в Киев

"Снова в Киеве для саммита ЕС – Украина с участием главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Украины Владимира Зеленского и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Наша решимость не ослабевает. Мы будем поддерживать вас на каждом этапе вашего пути в ЕС", – написал президент Евросовета.
Он также опубликовал свое фото на Софийской площади.
Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF— Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023
There will be no let up in our resolve.
We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ
2 февраля в столицу Украины приехала делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен. Глава ЕК передала президенту Украины отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство начинает работу над документом.
Также 2 февраля прошло совместное заседание правительства Украины и Еврокомиссии. Украина и Евросоюз уже "ментально вместе" и больше не являются "отдельными субъектами европейской жизни", сказал Зеленский во время выступления.
Кроме того, в этот день Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.