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Президент Евросовета Мишель прибыл в Киев

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Мишель снова приехал в Киев
Мишель снова приехал в Киев
Фото: EPA

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев для участия в саммите Украина – ЕС 3 февраля. Об этом он сообщил в Twiter.

"Снова в Киеве для саммита ЕС  Украина с участием главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Украины Владимира Зеленского и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Наша решимость не ослабевает. Мы будем поддерживать вас на каждом этапе вашего пути в ЕС", – написал президент Евросовета. 

Он также опубликовал свое фото на Софийской площади. 

2 февраля в столицу Украины приехала делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен. Глава ЕК передала президенту Украины отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство начинает работу над документом.

Также 2 февраля прошло совместное заседание правительства Украины и Еврокомиссии. Украина и Евросоюз уже "ментально вместе" и больше не являются "отдельными субъектами европейской жизни", сказал Зеленский во время выступления.

Кроме того, в этот день Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

Теги: Европейский совет, Европейский союз, саммит, саммит Украина – ЕС, Евросоюз, Шарль Мишель
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