Президент Евросовета Мишель прибыл в Киев

"Снова в Киеве для саммита ЕС – Украина с участием главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Украины Владимира Зеленского и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Наша решимость не ослабевает. Мы будем поддерживать вас на каждом этапе вашего пути в ЕС", – написал президент Евросовета.

Он также опубликовал свое фото на Софийской площади.

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



There will be no let up in our resolve.



We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ — Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023

2 февраля в столицу Украины приехала делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен. Глава ЕК передала президенту Украины отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство начинает работу над документом.

Также 2 февраля прошло совместное заседание правительства Украины и Еврокомиссии. Украина и Евросоюз уже "ментально вместе" и больше не являются "отдельными субъектами европейской жизни", сказал Зеленский во время выступления.

Кроме того, в этот день Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.