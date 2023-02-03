Сегодня в Киеве пройдет саммит Украина – ЕС

До конца 2024-го года Украина хочет быть готовой к членству в ЕС, заявлял премьер-министр Фото: depositphotos.com

Он будет посвящен "обсуждению вопросов победы" Украины, рассказала в эфире телемарафона вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 2 февраля. Видео интервью опубликовано в YouTube "Подробиці".

"Будет обсуждаться "формула мира", будут обсуждаться вопросы саммита мира, будут обсуждаться вопросы усиления санкционного давления [на РФ] и, безусловно, политические реформы в рамках выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии", – сказала она.

2 февраля в столицу Украины приехала делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен. Глава ЕК передала президенту Украины отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что украинское правительство начинает работу над отчетом.

Также президента выразил благодарность фон дер Ляйен, "ее коллегам и друзьям" Украины в ЕС за ощутимую поддержку на пути "интеграции и в защите… [Украинского] государства и людей".

"Это военная, финансовая, энергетическая и социальная поддержка. И это изменения, которыми мы обеспечиваем большее взаимодействие между нашими институтами – Украины и ЕС", – сказал он.

Также 2 февраля прошло совместное заседании правительства Украины и Еврокомиссии. Украина и Евросоюз уже "ментально вместе" и больше не являются "отдельными субъектами европейской жизни", сказал президент во время выступления Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.