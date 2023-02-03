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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сегодня в Киеве пройдет саммит Украина – ЕС

До конца 2024-го года Украина хочет быть готовой к членству в ЕС, заявлял премьер-министр
До конца 2024-го года Украина хочет быть готовой к членству в ЕС, заявлял премьер-министр
Фото: depositphotos.com

3 февраля в Киеве пройдет 24-й саммит Украина – ЕС.

Он будет посвящен "обсуждению вопросов победы" Украины, рассказала в эфире телемарафона вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 2 февраля. Видео интервью опубликовано в YouTube "Подробиці".

"Будет обсуждаться "формула мира", будут обсуждаться вопросы саммита мира, будут обсуждаться вопросы усиления санкционного давления [на РФ] и, безусловно, политические реформы в рамках выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии", – сказала она. 

2 февраля в столицу Украины приехала делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен. Глава ЕК передала президенту Украины отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что украинское правительство начинает работу над отчетом.

Также президента выразил благодарность фон дер Ляйен, "ее коллегам и друзьям" Украины в ЕС за ощутимую поддержку на пути "интеграции и в защите… [Украинского] государства и людей".

"Это военная, финансовая, энергетическая и социальная поддержка. И это изменения, которыми мы обеспечиваем большее взаимодействие между нашими институтами – Украины и ЕС", – сказал он. 

Также 2 февраля прошло совместное заседании правительства Украины и Еврокомиссии. Украина и Евросоюз уже "ментально вместе" и больше не являются "отдельными субъектами европейской жизни", сказал президент во время выступления Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

Теги: Украина, саммит, саммит Украина – ЕС, Игорь Жовква, Ольга Стефанишина, ЕС
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