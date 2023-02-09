10-й пакет санкций ЕС против РФ затронет военных и политических лидеров, а также пропагандистов – фон дер Ляйен

Она подчеркнула, что Россия должна заплатить за причиненные разрушения и смерти.

"В следующие дни мы предложим 10-й пакет санкций. Мы наложим санкции на ряд политических и военных лидеров. Также мы нацелимся на пропагандистов [президента РФ Владимира] Путина, потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за рубежом", – сказала президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что санкционный пакет будет налагать дополнительные запреты на экспорт более чем на €10 млрд.

"Это еще больше подорвет военную машину России и продолжит подрывать фундамент российской экономики", – подчеркнула она.