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10-й пакет санкций ЕС против РФ затронет военных и политических лидеров, а также пропагандистов – фон дер Ляйен

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Фон дер Ляйен: В следующие дни мы предложим 10-й пакет санкций
Фон дер Ляйен: В следующие дни мы предложим 10-й пакет санкций
Фото: EPA

В ближайшем, 10-м, пакете санкций Евросоюза против России будут введены ограничения против политических и военных лидеров РФ, а также прокремлевских пропагандистов. Об этом президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она подчеркнула, что Россия должна заплатить за причиненные разрушения и смерти.

"В следующие дни мы предложим 10-й пакет санкций. Мы наложим санкции на ряд политических и военных лидеров. Также мы нацелимся на пропагандистов [президента РФ Владимира] Путина, потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за рубежом", – сказала президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что санкционный пакет будет налагать дополнительные запреты на экспорт более чем на 10 млрд.

"Это еще больше подорвет военную машину России и продолжит подрывать фундамент российской экономики", – подчеркнула она.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, Еврокомиссия, экономика, пропаганда, экспорт, вторжение, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, ЕС
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