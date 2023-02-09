"Встретили как рок-звезду". Зеленский впервые посетил Европарламент и саммит ЕС. Фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото: president.gov.ua
В аэропорту Зеленского и Макрона встречали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. Фото: Charles Michel / Twitter
Фото: Ursula von der Leyen / Twitter
Из аэропорта Зеленский отравился в Европарламент, где его встречала президент парламента Роберта Метсола. Фото: europarl.europa.eu
Персонал Европарламента и журналисты встретили Зеленского овациями и скандированием "Слава Украине!". Фото: europarl.europa.eu
Зеленский произнес речь перед европарламентариями. Фото: europarl.europa.eu
Выступление Зеленского встретили овациями. Фото: president.gov.ua
Метсола подарила Зеленскому флаг Евросоюза. Фото: europarl.europa.eu
Далее Зеленский отравился в Европейский совет, его встречал Мишель. Фото: president.gov.ua
Фото: consilium.europa.eu
Перед заседанием лидеры ЕС сделали групповой снимок с Зеленским. Фото: europarl.europa.eu
Фото: consilium.europa.eu
Фото: consilium.europa.eu
Фото: consilium.europa.eu
На заседании Зеленского тепло встречали лидеры европейских государств, в частности, президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: consilium.europa.eu
Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Kancelaria Premiera / Twitter
Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: EPA
Зеленский и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Фото: EPA
Фото: consilium.europa.eu
Зеленский выступил перед лидерами ЕС. Фото: president.gov.ua
После заседания Европейского совета фон дер Ляйен, Зеленский и Мишель отправились на пресс-конференцию. Фото: consilium.europa.eu
Фото: consilium.europa.eu
Фото: consilium.europa.eu
Фото: consilium.europa.eu
Фото: consilium.europa.eu
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Бельгию, где впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. В Брюссель, как сообщил канал BFMTV
, глава государства прибыл с президентом Франции Эммануэлем Макроном (накануне Зеленский посетил Великобританию и Францию). В аэропорту их встречали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. Из аэропорта Зеленский отправился в Европарламент, где произнес речь перед евродепутатами. "Я здесь сейчас, чтобы защитить путь домой нашего народа", – сказал президент
. В Европарламенте Зеленского встретили овациями – персонал и журналисты аплодировали ему в коридоре и выкрикивали "Слава Украине!"
, на заседании евродепутаты тоже прерывали его выступление аплодисментами. Журналист Джек Паррок написал
в Twitter, что он давно работает в евроинституциях, но "никогда не видел такого безумия". Журналисты французского телеканала TF1
отметили, что "Зеленского встретили в Брюсселе как рок-звезду". После Европарламента Зеленский выступил на специальном заседании Европейского совета, после чего дал пресс-конференцию с фон дер Ляйен и Мишелем. Зеленский в Брюсселе призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС. Фотографии с визита опубликовали агентство EPA
, Офис президента Украины
, пресс-службы Европарламента
и Европейского совета
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