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"Встретили как рок-звезду". Зеленский впервые посетил Европарламент и саммит ЕС. Фоторепортаж

Сегодня 19.09
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Бельгию, где впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. В Брюссель, как сообщил канал BFMTV, глава государства прибыл с президентом Франции Эммануэлем Макроном (накануне Зеленский посетил Великобританию и Францию). В аэропорту их встречали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. Из аэропорта Зеленский отправился в Европарламент, где произнес речь перед евродепутатами. "Я здесь сейчас, чтобы защитить путь домой нашего народа", – сказал президент. В Европарламенте Зеленского встретили овациями – персонал и журналисты аплодировали ему в коридоре и выкрикивали "Слава Украине!", на заседании евродепутаты тоже прерывали его выступление аплодисментами. Журналист Джек Паррок написал в Twitter, что он давно работает в евроинституциях, но "никогда не видел такого безумия". Журналисты французского телеканала TF1 отметили, что "Зеленского встретили в Брюсселе как рок-звезду". После Европарламента Зеленский выступил на специальном заседании Европейского совета, после чего дал пресс-конференцию с фон дер Ляйен и Мишелем. Зеленский в Брюсселе призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС. Фотографии с визита опубликовали агентство EPA, Офис президента Украины, пресс-службы Европарламента и Европейского совета.
Теги: Европарламент, Брюссель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Ксавье Беттель, Эммануэль Макрон, Шарль Мишель, Гитанас Науседа, Санна Марин, Роберта Метсола
 

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