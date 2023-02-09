Зеленский назвал отношения Украины и Германии "волнообразными"

Президент Украины отметил, что сам он по природе – "быстрый человек", а другие "действуют медленнее", и предположил, что это может быть связано с "их бюрократией".
По словам Зеленского, когда идет война и от развития ситуации "ежесекундно зависят жизни людей", у Украины "нет недель и месяцев" на ожидание.
Отношение Германии к поставкам вооружений в Украину на первоначальном этапе полномасштабной войны Зеленский охарактеризовал как "консервативное", и подчеркнул, что он уже получил поддержку не только канцлера Германии Олафа Шольца, но и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Глава Украинского государства напомнил, что в отношениях со Штайнмайером были сложности, связанные с так называемой "формулой Штайнмайера" (она предусматривала порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов на оккупированных в 2014 году территориях Донбасса).
Зеленский считает, что была проведена "хорошая работа" между странами, и в результате Украина получил от Германии оружие, которое "спасло много жизней".
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard, систему ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.
20 января 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд, в него в том числе войдут система противовоздушной обороны Patriot, семь САУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.
25 января правительство ФРГ приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
7 февраля федеральное правительство Германии объявило на своем сайте о выдаче лицензии на экспорт для нужд Украины 178 танков Leopard 1A5.