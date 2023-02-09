ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский назвал отношения Украины и Германии "волнообразными"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский (на фото справа) напомнил о сложностях в отношениях со Штайнмайером
Зеленский (на фото справа) напомнил о сложностях в отношениях со Штайнмайером
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Der Spiegel, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину отношения Берлина и Киева развиваются "волнообразно", в них есть "подъемы и спады". Заявления Зеленского, опубликованные в закрытой части немецкого издания, приводит 9 февраля "Немецкая волна".

Президент Украины отметил, что сам он по природе – "быстрый человек", а другие "действуют медленнее", и предположил, что это может быть связано с "их бюрократией".

По словам Зеленского, когда идет война и от развития ситуации "ежесекундно зависят жизни людей", у Украины "нет недель и месяцев" на ожидание.

Отношение Германии к поставкам вооружений в Украину на первоначальном этапе полномасштабной войны Зеленский охарактеризовал как "консервативное", и подчеркнул, что он уже получил поддержку не только канцлера Германии Олафа Шольца, но и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Глава Украинского государства напомнил, что в отношениях со Штайнмайером были сложности, связанные с так называемой "формулой Штайнмайера" (она предусматривала порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов на оккупированных в 2014 году территориях Донбасса).

Зеленский считает, что была проведена "хорошая работа" между странами, и в результате Украина получил от Германии оружие, которое "спасло много жизней".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

20 января 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд, в него в том числе войдут система противовоздушной обороны Patriot, семь САУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.

25 января правительство ФРГ приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

7 февраля федеральное правительство Германии объявило на своем сайте о выдаче лицензии на экспорт для нужд Украины 178 танков Leopard 1A5.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, Владимир Зеленский, формула Штайнмайера, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Самый молодей премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Самый молодей премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото
Галина ГРИШИНА
В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео
В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
Галина ГРИШИНА
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
Галина ГРИШИНА
У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото
У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото
Галина ГРИШИНА
Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"
Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"
Галина ГРИШИНА
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
Галина ГРИШИНА
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
Галина ГРИШИНА
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
Галина ГРИШИНА
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
Галина ГРИШИНА
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (91975)
2
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (64937)
3
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (51372)
4
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (42385)
5
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (40091)
6
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (33796)
7
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (29466)
8
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (27688)
 
 
 
 