Зеленский назвал отношения Украины и Германии "волнообразными"

Зеленский (на фото справа) напомнил о сложностях в отношениях со Штайнмайером Фото: ЕРА

Президент Украины отметил, что сам он по природе – "быстрый человек", а другие "действуют медленнее", и предположил, что это может быть связано с "их бюрократией".

По словам Зеленского, когда идет война и от развития ситуации "ежесекундно зависят жизни людей", у Украины "нет недель и месяцев" на ожидание.

Отношение Германии к поставкам вооружений в Украину на первоначальном этапе полномасштабной войны Зеленский охарактеризовал как "консервативное", и подчеркнул, что он уже получил поддержку не только канцлера Германии Олафа Шольца, но и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Глава Украинского государства напомнил, что в отношениях со Штайнмайером были сложности, связанные с так называемой "формулой Штайнмайера" (она предусматривала порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов на оккупированных в 2014 году территориях Донбасса).

Зеленский считает, что была проведена "хорошая работа" между странами, и в результате Украина получил от Германии оружие, которое "спасло много жизней".