Зеленский назвал Путина "драконом" и напомнил о конце Гитлера

Зеленский считает, что Путин (на фото) пытается удержаться в кресле Фото: ЕРА

По словам Зеленского, "дракону" Путину хочется "съедать" страну за страной или "хотя бы кусочек" страны. Президент Украины считает, что "нынешнюю Россию не остановят ни границы, ни океаны".

Также президент Украины назвал происходящее сейчас с "концом [Адольфа] Гитлера", развязавшего в свое время Вторую мировую войну.

Зеленский отметил, что Гитлер, когда уже проигрывал войну, продолжал бомбить Лондон, "хотя и не был глуп".

У Путина мировозрение другое, считает президент Украины. Мнение о нем он описал так: "неважно, сколько еще людей вы отправите на смерть, вы боретесь за свое кресло".

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