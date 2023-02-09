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Зеленский назвал Путина "драконом" и напомнил о конце Гитлера

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Зеленский считает, что Путин (на фото) пытается удержаться в кресле
Зеленский считает, что Путин (на фото) пытается удержаться в кресле
Фото: ЕРА

В ситуации с войной России против Украины президент РФ Владимир Путин напоминает дракона, который постоянно ест, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel. Выдержки из его интервью, опубликованного в закрытой части немецкого издания, приводит 9 февраля FOCUS Online.

По словам Зеленского, "дракону" Путину хочется "съедать" страну за страной или "хотя бы кусочек" страны. Президент Украины считает, что "нынешнюю Россию не остановят ни границы, ни океаны".

Также президент Украины назвал происходящее сейчас с "концом [Адольфа] Гитлера", развязавшего в свое время Вторую мировую войну.

Зеленский отметил, что Гитлер, когда уже проигрывал войну, продолжал бомбить Лондон, "хотя и не был глуп".

У Путина мировозрение другое, считает президент Украины. Мнение о нем он описал так: "неважно, сколько еще людей вы отправите на смерть, вы боретесь за свое кресло".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ, и система управления, которую построил Путин, рушится.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, война, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, потери армии России
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