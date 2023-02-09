Зеленский: Если россияне возьмут Бахмут, то захотят пойти дальше

Журналисты спросили у Зеленского, почему бы Украине не перекинуть войска с Бахмута, где многие месяцы идут тяжелые бои, на другое направление.
"Вы должны смотреть на это с точки зрения военных и спецслужб. Все это вопрос времени. Во время войны время не имеет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие", – ответил он.
По словам Зеленского, со стратегической точки зрения Бахмут не имеет большого значения, потому что россияне полностью разрушили город своей артиллерией.
"Но если они возьмут Бахмут, они захотят идти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?" – сказал он.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
3 февраля Зеленский заявил, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших героев, которые там пали, героями", – сказал президент.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.