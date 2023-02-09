Зеленский: Если россияне возьмут Бахмут, то захотят пойти дальше

По словам Зеленского, со стратегической точки зрения Бахмут не имеет большого значения Фото: EPA

Журналисты спросили у Зеленского, почему бы Украине не перекинуть войска с Бахмута, где многие месяцы идут тяжелые бои, на другое направление.

"Вы должны смотреть на это с точки зрения военных и спецслужб. Все это вопрос времени. Во время войны время не имеет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие", – ответил он.

По словам Зеленского, со стратегической точки зрения Бахмут не имеет большого значения, потому что россияне полностью разрушили город своей артиллерией.

"Но если они возьмут Бахмут, они захотят идти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?" – сказал он.