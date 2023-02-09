Сырский: Бахмут сейчас – на острие всех усилий противника

"Бахмут сейчас – на острие всех усилий противника", – сказал генерал и поблагодарил бойцов, которые его защищают.
Он подчеркнул, обращаясь к украинским военным, что ВСУ должны показать: у россиян в Бахмуте ничего не получится, несмотря на превосходство в количестве личного состава и вооружений.
"Несмотря на их количество, несмотря на их вооружение, на то, что воюют там не качеством, а количеством, что человеческая жизнь для них ничего не стоит... Мы должны показать, что наши Вооруженные силы способны дать отпор любому противнику", – сказал Сырский.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших героев, которые там пали, героями", – сказал президент.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.