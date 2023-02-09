Сырский: Бахмут сейчас – на острие всех усилий противника

"Бахмут сейчас – на острие всех усилий противника", – сказал генерал и поблагодарил бойцов, которые его защищают.

Он подчеркнул, обращаясь к украинским военным, что ВСУ должны показать: у россиян в Бахмуте ничего не получится, несмотря на превосходство в количестве личного состава и вооружений.

"Несмотря на их количество, несмотря на их вооружение, на то, что воюют там не качеством, а количеством, что человеческая жизнь для них ничего не стоит... Мы должны показать, что наши Вооруженные силы способны дать отпор любому противнику", – сказал Сырский.