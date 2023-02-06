Нардеп Дмитриева: Поездка в Харьков, Изюм и Бахмут тяжело далась. Я старалась не смотреть в окно – все сметено, разбито, покорежено, людей нет и гробовая тишина

Дмитриева: Это шокирует: куда ни приезжаю – везде много детей Фото из личного архива Дмитриевой

"Последняя моя поездка в Бахмут в 20-х числах декабря. Отвезли гуманитарку, встречались с военными. Между Краматорском и Бахмутом была заправка, где постоянно все встречались, там было много волонтеров, много военных. В то место случился прилет. Мне понадобилось много времени, чтобы эмоционально с этим справиться. Понятно, кто-то из местных сдал россиянам, что там собираются военные", – поделилась собеседница.

Она отметила, что больше всего ее шокирует большое количество детей в прифронтовых районах, которые часто подвергаются обстрелам.

"Под Николаевом были осенью. Это 20 км от линии фронта, туда постоянно прилетает. Мы ужинали, прилетел снаряд в соседний дом. Там дети бегают по улицам, притом что постоянно стрельба и прилеты. Это шокирует: куда ни приезжаю – везде много детей на улицах, играют в войнушку", – сказала Дмитриева.

Она подчеркнула, что люди покинули многие населенные пункты, которые находились под оккупацией, и те, где шли боевые действия, поскольку россияне их просто уничтожили.

"Мы привыкли, что до войны, когда куда-то едешь в командировку, видишь что-то новое, получаешь впечатления. А сейчас все иначе. Крайняя поездка в Харьков, Изюм и Бахмут очень тяжело далась. Я старалась не смотреть в окно вообще – все сметено, разбито, покорежено, людей нет и гробовая тишина", – рассказала Дмитриева.

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