ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Дмитриева: Поездка в Харьков, Изюм и Бахмут тяжело далась. Я старалась не смотреть в окно – все сметено, разбито, покорежено, людей нет и гробовая тишина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитриева: Это шокирует: куда ни приезжаю везде много детей
Дмитриева: Это шокирует: куда ни приезжаю – везде много детей
Фото из личного архива Дмитриевой

Депутат Верховной Рады, заместитель главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала, в каком состоянии находятся освобожденные от российских оккупантов города и поселки на востоке Украины.

"Последняя моя поездка в Бахмут в 20-х числах декабря. Отвезли гуманитарку, встречались с военными. Между Краматорском и Бахмутом была заправка, где постоянно все встречались, там было много волонтеров, много военных. В то место случился прилет. Мне понадобилось много времени, чтобы эмоционально с этим справиться. Понятно, кто-то из местных сдал россиянам, что там собираются военные", – поделилась собеседница.

Она отметила, что больше всего ее шокирует большое количество детей в прифронтовых районах, которые часто подвергаются обстрелам.

"Под Николаевом были осенью. Это 20 км от линии фронта, туда постоянно прилетает. Мы ужинали, прилетел снаряд в соседний дом. Там дети бегают по улицам, притом что постоянно стрельба и прилеты. Это шокирует: куда ни приезжаю – везде много детей на улицах, играют в войнушку", – сказала Дмитриева.

Она подчеркнула, что люди покинули многие населенные пункты, которые находились под оккупацией, и те, где шли боевые действия, поскольку россияне их просто уничтожили.

"Мы привыкли, что до войны, когда куда-то едешь в командировку, видишь что-то новое, получаешь впечатления. А сейчас все иначе. Крайняя поездка в Харьков, Изюм и Бахмут очень тяжело далась. Я старалась не смотреть в окно вообще – все сметено, разбито, покорежено, людей нет и гробовая тишина", – рассказала Дмитриева.

Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали "не рабочий". Так сохранили оборудование от оккупантов. Полный текст интервью

Контекст:

24 февраля 2022 года российская армия по приказу президента России Владимира Путина вторглась в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить страну за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юго-востоке страны, деоккупация Украины продолжается.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, медицина, Николаев, война, оккупация, Изюм, Харьковская область, Николаевская область, война России против Украины, Бахмут, население, Оксана Дмитриева, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как в РФ моют посуду в унитазе
Гордон показал, как в РФ моют посуду в унитазе
Хайек показала, как веселилась на свадьбе у 54-летнего Энтони и его 23-летней жены
Хайек показала, как веселилась на свадьбе у 54-летнего Энтони и его 23-летней жены
Галина ГРИШИНА
Сопонару снялась на улице в Нью-Йорке. Фото
Сопонару снялась на улице в Нью-Йорке. Фото
Посол United24 Свитолина впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину
Посол United24 Свитолина впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину
Галина ГРИШИНА
Лонгория показала, как готовит омлет
Лонгория показала, как готовит омлет
"Не позаботился, чтобы ей было хорошо". Женщина, с которой у принца Гарри был первый секс, рассказала, как все происходило на самом деле
"Не позаботился, чтобы ей было хорошо". Женщина, с которой у принца Гарри был первый секс, рассказала, как все происходило на самом деле
Галина ГРИШИНА
Мишина выехала из Украины вместе с сыном
Мишина выехала из Украины вместе с сыном
24-летняя Квиткова снялась в стрингах с нюдовыми вставками и показала себя со всех сторон
24-летняя Квиткова снялась в стрингах с нюдовыми вставками и показала себя со всех сторон
75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ
75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни
"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе
Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала свою сестру. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою сестру. Фото
Никитюк показала фото, которое сделала в постели
Никитюк показала фото, которое сделала в постели
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину
Галина ГРИШИНА
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад (28863)
2
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке (15357)
3
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (14557)
4
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей (14428)
5
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (12161)
6
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (10647)
7
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео (6202)
8
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото (4774)
 
 
 
 