Россияне сосредоточили усилия на наступлении на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара", – говорится в сообщении.

Россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск, отметили в сводке.

По данным Генштаба, за минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка Запорожской области.