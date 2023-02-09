Россияне сосредоточили усилия на наступлении на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара", – говорится в сообщении.
Россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск, отметили в сводке.
По данным Генштаба, за минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка Запорожской области.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.