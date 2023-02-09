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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне сосредоточили усилия на наступлении на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

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Украинская армия за сутки отразила атаки оккупантов возле 19 населенных пунктов
Украинская армия за сутки отразила атаки оккупантов возле 19 населенных пунктов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают попытки взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 9 февраля.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара", – говорится в сообщении.

Россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск, отметили в сводке.

По данным Генштаба, за минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка Запорожской области. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LGCyzg9CHrzXTN98PjkQ2JcVKe4hDsyKrXzcoyWmwHNFUqK5n5Nw2i7outwZY23Pl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Водяное, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Белогоровка, Часов Яр, Стельмаховка
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