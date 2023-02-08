"Максимальная эскалация". Гайдай рассказал о попытках прорыва оккупантов под Кременной и сильных обстрелах

"На кременском направлении – максимальная эскалация. Много обстрелов. россияне пытаются прорвать нашу линию обороны. Наступают орки и в Белогоровке [Луганской области]", – рассказал глава ОВА.

Он добавил, что оккупанты постоянно наступают волнами, небольшими группами численностью до взвода, иногда при поддержке танков и другой бронетехники.

"Все атаки нашими защитниками отражаются, враг успеха нет", – заверил Гайдай.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.