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Экс-премьер Словакии предложил платить гражданам по €500 за явку на выборах, чтобы избежать "режима Орбана"

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Матович о предложении оплачивать явку на выборах: Это инвестиция в Словакию
Матович о предложении оплачивать явку на выборах: Это инвестиция в Словакию
Фото: EPA

Экс-премьер, лидер крупнейшей партии в Национальном совете Словакии "Обычные люди" (OĽaNO) Игор Матович предложил, чтобы каждому гражданину, который проголосует на досрочных выборах в сентябре, было выплачено €500. Об этом сообщает Euractiv.

Таким образом он хочет повысить явку избирателей и не допустить прихода к власти оппозиции

"Мы боимся, что на следующих выборах будет самая низкая явка в истории. Мы реально боимся, что Словакия может пережить на следующих выборах то, что пережила Германия в 1930-х годах после экономического кризиса",  пояснил он.

По его мнению, выплата €500 каждому избирателю может быть способом "спасти демократию".

Матович опасается, что если к власти придут оппозиционные партии, а именно "Голос  социальная демократия" (Hlas-SD) и "Курс  социальная демократия" (Smer-SD), они установят в Словакии "режим, подобный режиму [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана".

На вопрос, как он определил именно такую сумму и где найти примерно €1,5 млрд, необходимых для покрытия расходов на реализацию инициативы, Матович заявил, что Петер Пеллегрини и Роберт Фицо, лидеры Hlas-SD и Smer-SD, "способны украсть эту сумму за шесть месяцев".

"Это инвестиция в Словакию", – сказал он.

Ближайший союзник Матовича в правительстве Борис Коллар (партия "Мы  семья") сказал, что если Матович найдет деньги, которые покроют расходы, он проголосует за это предложение. Пеллегрини заявил, что это предложение является "ерундой, которой нет нигде в мире".

В то же время Матович утверждает, что мотивация для избирателей, хотя и в разных формах, существует в Греции и Швейцарии.

Контекст:

Досрочные парламентские выборы  в Словакии состоятся 30 сентября. 

Как отмечает "Европейская правда", они назначены в условиях политического кризиса и развала правящей коалиции из-за конфликта между двумя партиями  OĽaNO и "Свобода и солидарность" (SaS). 15 декабря парламент Словакии выразил вотум недоверия правительству премьер-министра Эдуарда Хегера. 

У правительства было время до середины января для формирования нового большинства, но все попытки провалились.

Матович с марта 2020 года был главой правительства. Но весной 2021 года из-за скандала с закупкой не согласованных правительством российских вакцин оппоненты добились его отставки.

Если выборы состоятся в ближайшее время, большие шансы на победу имеют оппозиционные силы, писало Associated Press. В таком случае в стране произойдет "сдвиг в национальной политике", отметил Bloomberg.

"Европейская правда" отмечает, что Фицо, также бывший премьером Словакии, считается неформальным лидером оппозиции, "и в случае реванша почти наверняка станет если не формальным, то теневым главой правительства", При этом он уже неоднократно критиковал передачу Украине оружия. Ранее, в 2016 году, он заявлял, что антироссийские санкции за аннексию Крыма и агрессию против Украины "вредят и России и Евросоюзу", а также утверждал, что "Украина делает меньше, чем РФ, для выполнения Минских соглашений".

Теги: Словакия, Венгрия, демократия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, деньги, выборы в Германии, Петер Пеллегрини, Игор Матович, Борис Коллар, явка
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