Экс-премьер Словакии предложил платить гражданам по €500 за явку на выборах, чтобы избежать "режима Орбана"

Таким образом он хочет повысить явку избирателей и не допустить прихода к власти оппозиции
"Мы боимся, что на следующих выборах будет самая низкая явка в истории. Мы реально боимся, что Словакия может пережить на следующих выборах то, что пережила Германия в 1930-х годах после экономического кризиса", – пояснил он.
По его мнению, выплата €500 каждому избирателю может быть способом "спасти демократию".
Матович опасается, что если к власти придут оппозиционные партии, а именно "Голос – социальная демократия" (Hlas-SD) и "Курс – социальная демократия" (Smer-SD), они установят в Словакии "режим, подобный режиму [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана".
На вопрос, как он определил именно такую сумму и где найти примерно €1,5 млрд, необходимых для покрытия расходов на реализацию инициативы, Матович заявил, что Петер Пеллегрини и Роберт Фицо, лидеры Hlas-SD и Smer-SD, "способны украсть эту сумму за шесть месяцев".
"Это инвестиция в Словакию", – сказал он.
Ближайший союзник Матовича в правительстве Борис Коллар (партия "Мы – семья") сказал, что если Матович найдет деньги, которые покроют расходы, он проголосует за это предложение. Пеллегрини заявил, что это предложение является "ерундой, которой нет нигде в мире".
В то же время Матович утверждает, что мотивация для избирателей, хотя и в разных формах, существует в Греции и Швейцарии.
Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября.
Как отмечает "Европейская правда", они назначены в условиях политического кризиса и развала правящей коалиции из-за конфликта между двумя партиями – OĽaNO и "Свобода и солидарность" (SaS). 15 декабря парламент Словакии выразил вотум недоверия правительству премьер-министра Эдуарда Хегера.
У правительства было время до середины января для формирования нового большинства, но все попытки провалились.
Матович с марта 2020 года был главой правительства. Но весной 2021 года из-за скандала с закупкой не согласованных правительством российских вакцин оппоненты добились его отставки.
Если выборы состоятся в ближайшее время, большие шансы на победу имеют оппозиционные силы, писало Associated Press. В таком случае в стране произойдет "сдвиг в национальной политике", отметил Bloomberg.
"Европейская правда" отмечает, что Фицо, также бывший премьером Словакии, считается неформальным лидером оппозиции, "и в случае реванша почти наверняка станет если не формальным, то теневым главой правительства", При этом он уже неоднократно критиковал передачу Украине оружия. Ранее, в 2016 году, он заявлял, что антироссийские санкции за аннексию Крыма и агрессию против Украины "вредят и России и Евросоюзу", а также утверждал, что "Украина делает меньше, чем РФ, для выполнения Минских соглашений".