Экс-премьер Словакии предложил платить гражданам по €500 за явку на выборах, чтобы избежать "режима Орбана"

Матович о предложении оплачивать явку на выборах: Это инвестиция в Словакию Фото: EPA

Таким образом он хочет повысить явку избирателей и не допустить прихода к власти оппозиции

"Мы боимся, что на следующих выборах будет самая низкая явка в истории. Мы реально боимся, что Словакия может пережить на следующих выборах то, что пережила Германия в 1930-х годах после экономического кризиса", – пояснил он.

По его мнению, выплата €500 каждому избирателю может быть способом "спасти демократию".

Матович опасается, что если к власти придут оппозиционные партии, а именно "Голос – социальная демократия" (Hlas-SD) и "Курс – социальная демократия" (Smer-SD), они установят в Словакии "режим, подобный режиму [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана".

На вопрос, как он определил именно такую сумму и где найти примерно €1,5 млрд, необходимых для покрытия расходов на реализацию инициативы, Матович заявил, что Петер Пеллегрини и Роберт Фицо, лидеры Hlas-SD и Smer-SD, "способны украсть эту сумму за шесть месяцев".

"Это инвестиция в Словакию", – сказал он.

Ближайший союзник Матовича в правительстве Борис Коллар (партия "Мы – семья") сказал, что если Матович найдет деньги, которые покроют расходы, он проголосует за это предложение. Пеллегрини заявил, что это предложение является "ерундой, которой нет нигде в мире".

В то же время Матович утверждает, что мотивация для избирателей, хотя и в разных формах, существует в Греции и Швейцарии.