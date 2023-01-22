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В Словакии провалился референдум о досрочных выборах, который проводила оппозиция – СМИ

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Явка на референдум составила 27,25%
Явка на референдум составила 27,25%
Фото: EPA (архив)

В Словакии провалился референдум по изменениям в конституцию, которыми хотели упростить созыв досрочных выборов. Об этом вечером 21 января сообщило местное издание aktuality.

Референдум инициировали оппозиционные партии. Таким образом политсила хотела создать возможность сокращать полномочия парламента через референдум или резолюцию. 

Такую идею поддержали 97,5% тех, кто пришел на референдум, но явка была 27,25% при необходимых 50% для действительности референдума.

Президент Словакии Зузанна Чапутова заявила, что уважает результаты волеизъявления – и тех, кто пришел и проголосовал, и тех, кто выразил свою позицию неучастием в нем. Она отметила, что, хоть результаты референдума не имеют силы, необходимо, чтобы депутаты парламента как можно скорее утвердили правку в конституцию о досрочных выборах.

Как объяснило Reuters, в Словакии могут быть проведены досрочные выборы, если в конституцию будут внесены изменения, позволяющие сократить четырехлетний срок полномочий парламента. Политические партии должны провести очередной раунд переговоров вечером 22 января, на котором обсудят перспективы проведения досрочных выборов. Они могут состояться до лета или осенью, добавило агентство. Очередные выборы должны состояться в феврале 2024 года.

Контекст:

15 декабря парламент Словакии выразил вотум недоверия правительству премьер-министра Эдуарда Хегера. 

Если выборы состоятся в ближайшее время, большие шансы на победу имеют оппозиционные силы, пишет Associated Press. В такому случае в стране произойдет "сдвиг в национальной политике", отметил Bloomberg.

Теги: конституция, выборы, Словакия, референдум, парламент, досрочные выборы, Зузана Чапутова
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