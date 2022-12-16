Парламент Словакии выразил недоверие правительству

До следующих выборов правительство Хегера будет работать в статусе исполняющих обязанности Фото: EPA

Вотум недоверия был вынесен на заседание парламента депутатами партий SaS и Hlas.

За выражение недоверия правительству проголосовали 78 депутатов, против – 20 депутатов, двое воздержались. Теперь президент страны Зузана Чапутова должна отправить кабинет Хегера в отставку.

Одной из причин объявления недоверия стал конфликт между министром финансов Игорем Матовичем и лидером партии SaS Рихардом Суликом из-за экономических вопросов. В результате этого конфликта SaS вышла из коалиции.

Сулик заявил, что Хегер пообещал отправить Матовича в отставку. В канцелярии президента Матович написал заявление об отставке, но в последний момент передумал и вырвал подписанный документ из рук руководителя канцелярии президента Метода Шпачека.

Председатель Национального совета Словацкой Республики Борис Коллар отметил, что досрочные выборы должны пройти в мае или июне 2023 года. До следующих выборов правительство Хегера будет работать в статусе исполняющих обязанности.