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Парламент Словакии выразил недоверие правительству

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До следующих выборов правительство Хегера будет работать в статусе исполняющих обязанности
До следующих выборов правительство Хегера будет работать в статусе исполняющих обязанности
Фото: EPA

Национальный совет (парламент) Словакии 15 декабря выразил вотум недоверия правительству премьер-министра Эдуарда Хегера. Об этом сообщило издание Dennik N.

Вотум недоверия был вынесен на заседание парламента депутатами партий SaS и Hlas.

За выражение недоверия правительству проголосовали 78 депутатов, против – 20 депутатов, двое воздержались. Теперь президент страны Зузана Чапутова должна отправить кабинет Хегера в отставку.

Одной из причин объявления недоверия стал конфликт между министром финансов Игорем Матовичем и лидером партии SaS Рихардом Суликом из-за экономических вопросов. В результате этого конфликта SaS вышла из коалиции.

Сулик заявил, что Хегер пообещал отправить Матовича в отставку. В канцелярии президента Матович написал заявление об отставке, но в последний момент передумал и вырвал подписанный документ из рук руководителя канцелярии президента Метода Шпачека.

Председатель Национального совета Словацкой Республики Борис Коллар отметил, что досрочные выборы должны пройти в мае или июне 2023 года. До следующих выборов правительство Хегера будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: выборы, Словакия, депутаты, отставка, парламент, досрочные выборы, Зузана Чапутова, Борис Коллар, недоверие
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