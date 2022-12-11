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В Словакии украинский военный два месяца остается под стражей по запросу России – в МИД объяснили ситуацию

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Украинский военный задержан за границей
Украинский военный задержан за границей
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В Словакии по запросу России задержали украинского военнослужащего Альберта Зубрилина, он с октября находится под стражей. Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook 11 декабря.

По словам Бутусова, с ним связалась Ксения Зубрилина, гражданка Украины, и сообщила, что она замужем за Альбертом Зубилиным с 2013 года, с тех пор он постоянной проживает на территории Украины, у них двое детей. Согласно заявлению жены 2015-го года Зубрилин имеет вид на постоянное проживание на территории Украины. Таким образом, он имеет все основания для получения гражданства, отметил Бутусов.

По предоставленным данным, 6 сентября он официально заключил контракт военнослужащего и направлен в Словакию по приказу своего командования. 14 октября Зубрилин задержан на основании запроса на розыск Российских Федераций, и с тех пор остается задержанным в Словакии.

"Мы очень ценим и уважаем помощь и дружбу Словакии. Но Зубрилин должен быть немедленно выдан Украине и все запросы и претензии к нашему военнослужащему должны рассматриваться правоохранительными органами Украины. Я просто удивлен, что МИД и МО не делают никаких заявлений, а посольство Украины в Словакии, в которое неоднократно хочет пласт Ксения, не имеет возможности вмешаться в ситуацию и способствовать обращению наших граждан", – написал Бутусов.

Он подчеркнул, что власть должна использовать все рычаги для немедленного возвращения украинского солдата.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0cPEPfZYm6aeork6KdCvqPPG9h1UUpvD3Cyp4MjS5h9LnLaB2SFPvNv3e6Pmy3Xdrl

На ситуацию отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко сообщил "Интерфаксу", что Зубрилин имеет российское гражданство, поэтому консульский доступ со стороны украинских дипломатов к нему затруднен, но дело находится на особом контроле. По его словам, Зубилину помогают через его жену.

Николенко отметил, что в последний раз они общались 6 декабря.

"Украинские консулы предложили жене оказать поддержку в ее приезде в Словакию и организации встречи с ее мужем. Посольство сейчас взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса РФ в суде. Альберта Зубрилина обеспечена адвокатом", – сказал он.

Спикер МИД добавил, что условия содержания военного являются приемлемыми.

Теги: Россия, Словакия, МИД Украины, украинский военный, задержание
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