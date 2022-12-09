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Немцам приходят фейковые письма с приглашением в Иностранный легион в Украине – Николенко

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В письмах немцев призывают за деньги присоединиться к иностранному легиону
В письмах немцев призывают за деньги присоединиться к иностранному легиону
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

На почтовые адреса граждан Германии начали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за деньги присоединиться к Иностранному легиону в Украине. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

"Указанные письма являются подделкой. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не посылало", – подчеркнул он.

Николенко добавил, что консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.

"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", – отметил спикер МИД.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0f199QXps6rbvvPy7nUMxepRPYrJx5Go1LLRTRs9yHZ6Nonpz3SUmnfrG9wcz1DQul

Контекст:

О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, МИД, МИД Украины, добровольцы, Дюссельдорф, консульство, дипломаты, Олег Николенко, дезинформация
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