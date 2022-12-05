СМИ узнали, откуда могли отправить конверт со взрывчаткой в украинское посольство

Об этом, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщило агентство Reuters.

Агентство пишет, что всего было шесть таких пакетов, один из них был отправлен в украинское посольство. Отправителя конвертов пока не идентифицировали, отметил собеседник агентства.

Большинство отправленных пакетов были обезврежены, но сотрудник украинской дипмиссии был травмирован, отмечает СМИ. Как рассказывал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, посылка вызвала подозрение у коменданта и он "вышел с этой "почтой" во двор".

"Как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил и уже тогда услышал взрыв. Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", – рассказывал посол.