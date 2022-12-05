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СМИ узнали, откуда могли отправить конверт со взрывчаткой в украинское посольство

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Пакет со взрывчаткой в украинском посольстве получили 30 ноября
Пакет со взрывчаткой в украинском посольстве получили 30 ноября
Фото: ЕРА

Полиция считает, что конверты со взрывчаткой рассылали по Испании из города Вальядолид, расположенного на севере страны.

Об этом, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщило агентство Reuters.

Агентство пишет, что всего было шесть таких пакетов, один из них был отправлен в украинское посольство. Отправителя конвертов пока не идентифицировали, отметил собеседник агентства.

Большинство отправленных пакетов были обезврежены, но сотрудник украинской дипмиссии был травмирован, отмечает СМИ. Как рассказывал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, посылка вызвала подозрение у коменданта и он "вышел с этой "почтой" во двор". 

"Как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил и уже тогда услышал взрыв. Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", – рассказывал посол.

Контекст:

30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали. После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом

В Испании 1 декабря нашли еще четыре письма со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.

1 декабря Кулеба рассказал, что украинские дипмиссии за рубежом получили письма с "очень конкретными угрозами". Он не привел деталей, но 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных.

По состоянию на 6 декабря зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах, сообщили в МИД.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Испания, посольство, МИД Украины, взрывчатка, Сергей Погорельцев, письмо
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