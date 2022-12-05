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Полиция Испании изъяла на почте три конверта с глазами животных, адресованных украинским дипломатам – МИД

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Уже есть 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах, сообщили в МИД
Уже есть 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах, сообщили в МИД
Фото: depositphotos.com

Полиция Испании изъяла в почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, они были адресованы украинским дипломатам.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Facebook 5 декабря. 

Конверты были адресованы украинскому посольству в Мадриде и консульствам в Барселоне и Малаге, уточнил Николенко. По факту инцидента начато следствие. 

"Всего уже есть 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах. Как уже отмечал [глава МИД Украины] Дмитрий Кулеба, украинских дипломатов не запугать и не сломать. Мы будем и дальше эффективно работать на защиту Украины от врага и нашу победу", – добавил Николенко.  

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0xv48rLRPUuJ5rcbXh3UZ6Bxcjes5pVLkBagTW6Zxu5PLDUC9RqyX4emyBaoG8rexl

Контекст:

В последние дни украинские дипведомства по всему миру подвергаются атакам. 30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали. После инцидента Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом

В Испании 1 декабря нашли еще четыре письма со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде

1 декабря Кулеба рассказал, что украинские дипмисии за рубежом получили письма с "очень конкретными угрозамы". Он не привел деталей, но 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных

Глава МИД назвал это попыткой запугать украинских дипломатов, на которую здоровые люди не способны. Кулеба подчеркнул, что пока идет следствие, он не будет утверждать, что "триллер" с рассылкой окровавленных пакетов украинским посольствам – это действия непосредственно спецслужб РФ. Но то, что это так или иначе связано с Россией, – это бесспорно, считает глава украинского внешнеполитического ведомства. 

Издание "ГОРДОН "обратило внимание, что в тот же день, когда стало известно, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных, зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под российской Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Барселона, Испания, МИД Украины, полиция, животные, угрозы, Мадрид, Дмитрий Кулеба, Олег Николенко
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