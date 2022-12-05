Полиция Испании изъяла на почте три конверта с глазами животных, адресованных украинским дипломатам – МИД

Уже есть 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах, сообщили в МИД Фото: depositphotos.com

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Facebook 5 декабря.

Конверты были адресованы украинскому посольству в Мадриде и консульствам в Барселоне и Малаге, уточнил Николенко. По факту инцидента начато следствие.

"Всего уже есть 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах. Как уже отмечал [глава МИД Украины] Дмитрий Кулеба, украинских дипломатов не запугать и не сломать. Мы будем и дальше эффективно работать на защиту Украины от врага и нашу победу", – добавил Николенко.