РФ по политическим мотивам незаконно удерживает более 140 граждан Украины – МИД

Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 8 декабря на заседании Платформы международного действия по освобождению Россией украинских политзаключенных, пишет пресс-служба МИД.

Она рассказала, что украинские дипломаты продолжают делать все возможное, чтобы задействовать весь арсенал политико-дипломатических и международно-правовых методов для освобождения украинцев.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

12 января 2022 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в России и оккупированном Крыму по политическим и религиозно мотивированным обвинениям преследуют 130 граждан Украины. 121 человек находится в заключении, из них 15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории РФ, еще девятерых лишили права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные 45 находятся под судом и следствием.