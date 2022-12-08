Глава МИД Украины: Я не думаю, что мир развалится, если развалится Россия

Об этом глава МИД сказал в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 8 декабря.

Кулеба отметил, что "если колеса истории начнут вращаться – ни один человек этого не изменит".

По словам главы МИД Украины, "вместо того, чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества".

Кулеба подчеркнул, что "не думает, что мир развалится, если развалится Россия".

Но "именно народ России развалит свою страну, как это случилось с Российской империей" в 1917 году, добавил украинский министр.