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Глава МИД Украины: Я не думаю, что мир развалится, если развалится Россия

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Именно народ России развалит свою страну, считает Кулеба
Именно народ России развалит свою страну, считает Кулеба
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество не бояться развала России после ее войны против Украины.

Об этом глава МИД сказал в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 8 декабря.

Кулеба отметил, что "если колеса истории начнут вращаться – ни один человек этого не изменит".

По словам главы МИД Украины, "вместо того, чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества".

Кулеба подчеркнул, что "не думает, что мир развалится, если развалится Россия".

Но "именно народ России развалит свою страну, как это случилось с Российской империей" в 1917 году, добавил украинский министр.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованном 13 сентября, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

Бывший российский вице-премьер-министр, близкий соратник экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаил Полторанин допускает распад Российской Федерации. По его мнению, у России может быть только два выхода – захват новых территорий или распад.

Журналист, телеведущий Савик Шустер допускает, что Россия вследствие полномасштабного вторжения в Украину может развалиться, хотя на Западе "этого никто не хочет".

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "должна исчезнуть как военно-политический субъект в тех пределах, в которых она пока существует, с карты мира" – "это самая надежная (если кто еще не понял) гарантия безопасности для Украины и мира в целом".

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, безопасность, интервью, распад
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