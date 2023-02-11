"Они могут спасти жизни". Словакия готова к официальным переговорам о передаче Украине МиГ-29 – и.о. премьер-министра

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза 9 февраля в Брюсселе (Бельгия) сделал официальный запрос к словацкому правительству, и это открывает путь к обсуждению условий поставки.
Хегер подчеркнул, что речь идет о самолетах предыдущих поколений. Словакия уже не будет их использовать, а в Украине они смогут спасти жизни, подчеркнул и.о. премьера. Он также ответил лидеру партии Smer-SD Роберту Фицо, который назвал передачу Украине МиГ-29 неконституционной и предложил отправить украинцам теплые одеяла.
"Посылать одеяла гибнущим людям - это полный цинизм", – сказал Хегер, отметив, что политика Фицо может отбросить Словакию на десятилетия назад.
Глава правительства напомнил, что в обмен на военную помощь Украине Братислава уже получила западные танки и систему противовоздушной обороны Patriot, кроме того, “в обмен на любую помощь, которую мы направляем в Украину, мы просим деньги из Европейского фонда мира", подчеркнул он.
27 августа 2022 года стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер сообщал в интервью, опубликованном 12 декабря, что вопрос поставки в Украину самолетов МиГ-29 обсуждался с президентом Владимиром Зеленским. "Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – отметил Качер. По его словам, в один из утвержденных пакетов военной помощи Словакии Украине, кроме прочего, вошли "пару тысяч ракет для МиГ-29".
25 января министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия приняла решение не использовать истребители МиГ-29, которые находятся на одной из баз страны, чтобы отправить их в Украину. По словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.