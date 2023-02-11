"Они могут спасти жизни". Словакия готова к официальным переговорам о передаче Украине МиГ-29 – и.о. премьер-министра

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза 9 февраля в Брюсселе (Бельгия) сделал официальный запрос к словацкому правительству, и это открывает путь к обсуждению условий поставки.

Хегер подчеркнул, что речь идет о самолетах предыдущих поколений. Словакия уже не будет их использовать, а в Украине они смогут спасти жизни, подчеркнул и.о. премьера. Он также ответил лидеру партии Smer-SD Роберту Фицо, который назвал передачу Украине МиГ-29 неконституционной и предложил отправить украинцам теплые одеяла.

"Посылать одеяла гибнущим людям - это полный цинизм", – сказал Хегер, отметив, что политика Фицо может отбросить Словакию на десятилетия назад.

Глава правительства напомнил, что в обмен на военную помощь Украине Братислава уже получила западные танки и систему противовоздушной обороны Patriot, кроме того, “в обмен на любую помощь, которую мы направляем в Украину, мы просим деньги из Европейского фонда мира", подчеркнул он.