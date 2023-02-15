"Получил награду". Нардеп Балога сообщил, что ему запретили въезд в Венгрию

Балога отметил, что к друзьям Украины в ЕС "ездил и будет ездить" Фото: Віктор Балога / Facebook

Об этом нардеп сообщил в Facebook 15 февраля.

"Получил награду от мелкого деятеля современности [премьер-министра Виктора] Орбана – представляю угрозу национальной безопасности Венгрии, – написал Балога. – Показательно, что венгерская власть меня "испугалась" в день установления национального государственного символа Украины – трезубца – вместо имперского символа "Великой Венгрии" турула на Мукачевском замке. Воспринимаю такое решение путинских прихвостней как признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины".

Нардеп добавил, что к друзьям Украины в ЕС "ездил и будет ездить, а в орбановскую Венгрию не собирался и не собираюсь".

Венгерское издание PestiSrácok проинформировало 24 января, что нардепу Балоге запретили въезд в Венгрию и Евросоюз.