"Получил награду". Нардеп Балога сообщил, что ему запретили въезд в Венгрию

Об этом нардеп сообщил в Facebook 15 февраля.
"Получил награду от мелкого деятеля современности [премьер-министра Виктора] Орбана – представляю угрозу национальной безопасности Венгрии, – написал Балога. – Показательно, что венгерская власть меня "испугалась" в день установления национального государственного символа Украины – трезубца – вместо имперского символа "Великой Венгрии" турула на Мукачевском замке. Воспринимаю такое решение путинских прихвостней как признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины".
Нардеп добавил, что к друзьям Украины в ЕС "ездил и будет ездить, а в орбановскую Венгрию не собирался и не собираюсь".
Венгерское издание PestiSrácok проинформировало 24 января, что нардепу Балоге запретили въезд в Венгрию и Евросоюз.
13 октября 2022 года Мукачевский городской совет поручил местному историческому музею провести демонтаж с бастиона "Паланок" орла-турула и заменить его на трезубец.
25 октября на территории замка "Паланок" в честь украинских героев установили малый государственный герб Украины – трезубец, сообщил городской голова Мукачево Андрей Балога – сын нардепа Виктора Балоги.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее вызывал временного поверенного в делах Украины в связи с решением Мукачевского городского совета демонтировать с замка "Паланок" статую орла-турула и заменить его на трезубец. По его словам, снос статуи орла – это "ненужная провокация против венгров".
Как отмечает "Украинская правда", турул является важным национальным символом, особенно популярным среди сторонников идеи так называемой "Великой Венгрии", стремящихся к возвращению венгерских границ, действительных до заключения Трианонского договора (в результате Венгрия лишилась большей части территорий).