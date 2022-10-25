На замке "Паланок" в Мукачево установили трезубец вместо венгерского турула

"Сегодня на нашей земле творится история новой Украины – сильной и несокрушимой. И творится она руками всех тех, кто сражается за нашу свободу, за наше будущее, за право жить на своей земле", – написал он.

По словам Балоги, украинцы от востока до запада становятся только сильнее и будут бороться за Украину до победы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал временного поверенного в делах Украины в связи с решением Мукачевского городского совета демонтировать с замка "Паланок" статую орла-турула и заменить его на трезубец. По его словам, снос статуи орла – это "ненужная провокация против венгров".

Как отмечает "Украинская правда", турул является важным национальным символом, особенно популярным среди сторонников идеи так называемой "Великой Венгрии", стремящихся к возвращению венгерских границ, действительных до заключения Трианонского договора (в результате Венгрия лишилась большей части территорий).