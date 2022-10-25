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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На замке "Паланок" в Мукачево установили трезубец вместо венгерского турула

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Трезубец установили в честь украинских героев
Трезубец установили в честь украинских героев
Фото: Андрій Балога - Мукачівський міський голова / Telegram

На территории замка "Паланок" в честь украинских героев установили малый государственный Герб Украины – трезубец. Об этом в Telegram 25 октября сообщил городской голова Мукачево Андрей Балога.

"Сегодня на нашей земле творится история новой Украины – сильной и несокрушимой. И творится она руками всех тех, кто сражается за нашу свободу, за наше будущее, за право жить на своей земле", – написал он.

По словам Балоги, украинцы от востока до запада становятся только сильнее и будут бороться за Украину до победы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал временного поверенного в делах Украины в связи с решением Мукачевского городского совета демонтировать с замка "Паланок" статую орла-турула и заменить его на трезубец. По его словам, снос статуи орла – это "ненужная провокация против венгров".

Как отмечает "Украинская правда", турул является важным национальным символом, особенно популярным среди сторонников идеи так называемой "Великой Венгрии", стремящихся к возвращению венгерских границ, действительных до заключения Трианонского договора (в результате Венгрия лишилась большей части территорий).

Контекст:

13 октября Мукачевский городской совет поручил местному историческому музею провести демонтаж с бастиона "Паланок" орла-турула и заменить его на трезубец.

"Паланок", или Мукачевский замок, расположен в Мукачево на горе вулканического происхождения высотой 68 метров. Точная дата основания замка неизвестна, впервые он упоминается в документах, датирующихся XI веком.

Теги: Украина, Венгрия, провокации, Мукачево, украинцы, трезубец, герб, Андрей Балога, Петер Сийярто, демонтаж
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