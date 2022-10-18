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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для 15–20% украинцев победа в войне – это трезубец на Кремле – социолог

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По словам Алексея Антиповича, украинское общество готово воевать "столько, сколько нужно"
По словам Алексея Антиповича, украинское общество готово воевать "столько, сколько нужно"
Фото: EPA

Более 90% украинцев считают, что война закончится победой Украины – тут дело не в оптимизме, а в вопросе выживания. Об этом 16 октября в интервью "BBC News Україна" рассказал глава Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, цифры свидетельствуют о том, что Украина не видит другого варианта, кроме победы. И только благодаря победе украинцы могут выжить. Второй момент, отметил социолог, заключается в психологии.

"Если не верить в победу, то, простите, зачем воевать? Зачем тогда эти смерти, зачем ребята погибают? Если да, то надо сказать власти: мы, народ Украины, мы за мир, мы хотим под российскую юрисдикцию, будем губернией России, давайте сложим оружие, потому что мы не верим в нашу победу", – сказал он.

Однако Антипович отметил, что этого "нет и не будет", а Украина дерется, потому что "другого не дано". По его словам, украинское общество готово воевать "столько, сколько нужно, – до конца, до победы". При этом сначала большинство украинцев верили, что война закончится через месяц или несколько недель. Теперь, сообщил социолог, украинцы говорят о полугоде, однако есть и люди, которые говорят о двух годах и более, но "в любом случае речь идет о победе".

По опросам понятно, заявил Антипович, что победа в войне для украинцев является разной.

"Для кого-то победа – это трезубец на Кремле... Где-то 15–20%. Но для абсолютного большинства украинцев, для 50–60%, это все-таки восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. То есть если мы говорим о каких-то компромиссах, например, что в результате каких-то торгов на переговорах мы отдадим "ЛДНР" или Крым, ведь любая война все равно завершается переговорами, это какая-то очень небольшая часть общества, которая будет на это готова", – сказал он.

При этом если к этому варианту будет призывать власть Украины, то, по словам Антиповича, эта часть украинцев вырастет, однако большинство все равно будет говорить о том, что Украина не отвоевала свою территорию. Поэтому, отметил социолог, можно говорить, что победа, которая должна устроить всех украинцев, – это восстановление границ 1991 года.

На вопрос о том, что было бы, если власти пытались бы навязать украинцам компромисс в виде завершения военных действий, но не на тех условиях, за которые выступает большинство населения Украины, Антипович ответил, что эту власть "просто снесли бы".

"Украинское общество сейчас четко понимает, что любой компромисс по типу "давайте мы отдадим России территорию" неприемлем, потому что России никто не верит, россиянам никто не верит. Остановиться на линии фронта, подписать "Минск-3" или "Минск-5" означает сразу начинать готовиться к следующей войне. И этот вопрос: "Да что же вы делаете?" – обернется к украинским властям", – сказал он.

По мнению социолога, на этот компромисс украинское общество не готово.

"Готовы поддержать такой компромисс едва несколько процентов украинцев. Но, извините, большинство тогда разнесет всю улицу Банковую. Мы в таком случае просто сменим президента и пойдем дальше в наступление. То есть такой компромисс даже физически нельзя будет реализовать", – заявил Антипович.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По словам Алексея Антиповича, с начала российского вторжения украинцы чаще испытывают чувство гордости за свою страну, чем страх или гнев. Социолог отметил, что о печали и страхе говорит гораздо меньше людей. О гневе – вообще только 5%.

Также Антипович отметил, что у украинцев улучшилось отношение к властям. По его словам, это произошло потому, что государство как власть защищает украинцев и борется за собственную независимость.

Теги: Россия, Украина, война, Кремль, военные, переговоры, Алексей Антипович, украинцы, трезубец, война России против Украины, власть, ЛДНР, границы, россияне
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