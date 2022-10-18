Для 15–20% украинцев победа в войне – это трезубец на Кремле – социолог

По его словам, цифры свидетельствуют о том, что Украина не видит другого варианта, кроме победы. И только благодаря победе украинцы могут выжить. Второй момент, отметил социолог, заключается в психологии.

"Если не верить в победу, то, простите, зачем воевать? Зачем тогда эти смерти, зачем ребята погибают? Если да, то надо сказать власти: мы, народ Украины, мы за мир, мы хотим под российскую юрисдикцию, будем губернией России, давайте сложим оружие, потому что мы не верим в нашу победу", – сказал он.

Однако Антипович отметил, что этого "нет и не будет", а Украина дерется, потому что "другого не дано". По его словам, украинское общество готово воевать "столько, сколько нужно, – до конца, до победы". При этом сначала большинство украинцев верили, что война закончится через месяц или несколько недель. Теперь, сообщил социолог, украинцы говорят о полугоде, однако есть и люди, которые говорят о двух годах и более, но "в любом случае речь идет о победе".

По опросам понятно, заявил Антипович, что победа в войне для украинцев является разной.

"Для кого-то победа – это трезубец на Кремле... Где-то 15–20%. Но для абсолютного большинства украинцев, для 50–60%, это все-таки восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. То есть если мы говорим о каких-то компромиссах, например, что в результате каких-то торгов на переговорах мы отдадим "ЛДНР" или Крым, ведь любая война все равно завершается переговорами, это какая-то очень небольшая часть общества, которая будет на это готова", – сказал он.

При этом если к этому варианту будет призывать власть Украины, то, по словам Антиповича, эта часть украинцев вырастет, однако большинство все равно будет говорить о том, что Украина не отвоевала свою территорию. Поэтому, отметил социолог, можно говорить, что победа, которая должна устроить всех украинцев, – это восстановление границ 1991 года.

На вопрос о том, что было бы, если власти пытались бы навязать украинцам компромисс в виде завершения военных действий, но не на тех условиях, за которые выступает большинство населения Украины, Антипович ответил, что эту власть "просто снесли бы".

"Украинское общество сейчас четко понимает, что любой компромисс по типу "давайте мы отдадим России территорию" неприемлем, потому что России никто не верит, россиянам никто не верит. Остановиться на линии фронта, подписать "Минск-3" или "Минск-5" означает сразу начинать готовиться к следующей войне. И этот вопрос: "Да что же вы делаете?" – обернется к украинским властям", – сказал он.

По мнению социолога, на этот компромисс украинское общество не готово.

"Готовы поддержать такой компромисс едва несколько процентов украинцев. Но, извините, большинство тогда разнесет всю улицу Банковую. Мы в таком случае просто сменим президента и пойдем дальше в наступление. То есть такой компромисс даже физически нельзя будет реализовать", – заявил Антипович.