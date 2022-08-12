98% украинцев считают, что Украина победит в войне против РФ, 91% граждан одобряет деятельность Зеленского – опрос

1% опрошенных ответил, что не верит в победу Украину, еще 1% респондентов затруднился с ответом.
Как отмечают социологи, 91% украинцев одобряет деятельность президента Украины Владимира Зеленского. Не поддерживают главу государства 7% опрошенных.
Опрос проводился 27–28 июня по всей территории Украины, кроме оккупированных населенных пунктов, методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2004 украинца в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены украинцы, которые сейчас находятся за пределами Украины. Погрешность выборки не превышает 2%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.