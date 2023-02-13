Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Минск, чтобы "говорить о мире" в Украине

"Война в Украине становится все хуже, и из-за боевых действий гибнет все больше людей. Теперь нужно спасать жизни, и единственный способ сделать это – мир", – написал он.
По словам Сийярто, "Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать в интересах мира как можно скорее и избегать любых шагов, которые могут привести к затягиванию или эскалации войны".
"Это мирная позиция, которую я буду занимать на сегодняшних переговорах в Минске. Очевидно, что многие будут нападать на этот визит, но наша позиция ясна – каналы связи должны оставаться открытыми. Если бы мы этого не сделали, я не смог бы сегодня выступить с призывом к миру", – отметил он.
Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины, блокируют санкции против РФ и критикуют Украину.
Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
Немедленно сесть за стол переговоров призывал и президент РФ Владимир Путин. При этом он исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
Украинские президент Владимир Зеленский в сентябре заявил, что в Украине "готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом" в Москве. 10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".