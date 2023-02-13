Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Минск, чтобы "говорить о мире" в Украине

"Война в Украине становится все хуже, и из-за боевых действий гибнет все больше людей. Теперь нужно спасать жизни, и единственный способ сделать это – мир", – написал он.

По словам Сийярто, "Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать в интересах мира как можно скорее и избегать любых шагов, которые могут привести к затягиванию или эскалации войны".

"Это мирная позиция, которую я буду занимать на сегодняшних переговорах в Минске. Очевидно, что многие будут нападать на этот визит, но наша позиция ясна – каналы связи должны оставаться открытыми. Если бы мы этого не сделали, я не смог бы сегодня выступить с призывом к миру", – отметил он.