"Воинственный тон, но никаких практических шагов". Британская разведка проанализировала послание Путина

В сводке отмечается, что глава вновь раскритиковал Запад, охарактеризовал западные элиты как "символ тотальной беспринципной лжи" и объявил о приостановлении участия в договоре о СНВ.

(2/4) He characterised Western elites as having “become a symbol of total unprincipled lies” and suspended Russia from the New START treaty. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 22, 2023

"Путин сохранил воинственный тон, который он использовал в своих выступлениях в течение последних шести месяцев, но не раскрыл никаких практических шагов, которые могли бы улучшить ныне тупиковую для России ситуацию на поле боя", – говорится в сообщении.

Также в разведке подчеркнули, что Путин продолжает "вести противоречивый рассказ об экзистенциальной борьбе, настаивая на том, что в России все в порядке и все идет по плану". По мнению британского военного ведомства, "это делает оба месседжа неэффективными".