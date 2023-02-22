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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Воинственный тон, но никаких практических шагов". Британская разведка проанализировала послание Путина

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Путин продолжает рассказывать россиянам, что "все идет по плану", подметили в британской разведке
Путин продолжает рассказывать россиянам, что "все идет по плану", подметили в британской разведке
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию 21 февраля ясно дал понять, что намерен продолжать войну, которую развязал против Украины, но при этом не озвучил никакой конкретики относительно планов РФ. Об этом сообщается в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 22 февраля в Twitter.

В сводке отмечается,  что глава вновь раскритиковал Запад, охарактеризовал западные элиты как "символ тотальной беспринципной лжи" и объявил о приостановлении участия в договоре о СНВ. 

"Путин сохранил воинственный тон, который он использовал в своих выступлениях в течение последних шести месяцев, но не раскрыл никаких практических шагов, которые могли бы улучшить ныне тупиковую для России ситуацию на поле боя", – говорится в сообщении.

Также в разведке подчеркнули, что Путин продолжает "вести противоречивый рассказ об экзистенциальной борьбе, настаивая на том, что в России все в порядке и все идет по плану". По мнению британского военного ведомства, "это делает оба месседжа неэффективными".

Контекст:

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.

Путин в ходе оглашения послания, кроме прочего, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал послание Путина его "худшим выступлением за 20 лет". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. выступление Путина показало, что "перспективных решений" в сложившейся ситуации у президента РФ нет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, Москва, Госдума, оккупация, разведка, вторжение, Russia, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, безопасность, перспективы, российские оккупанты
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