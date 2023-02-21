Путин заявил, что, "несмотря на угрозы", не будет отменять выборы в РФ

По его словам, они пройдут с "соблюдением всех демократических процедур".

"Права и свободы наших граждан незыблемы, они гарантированы конституцией, несмотря на угрозы, мы от них не отступим. В этой связи хочу подчеркнуть, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. С соблюдением всех демократических, конституционных процедур", – сказал Путин.

Обращение Путина проходит в московском Гостином дворе. Государственное агентство ТАСС сообщало, что в зал приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину. Пресс-служба Кремля заявляла, что на мероприятие не были приглашены иностранные гости и журналисты, потому что обращение "рассчитано на внутреннюю аудиторию".