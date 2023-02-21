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Путин заявил, что, "несмотря на угрозы", не будет отменять выборы в РФ

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Путин обратился к ФС впервые с 2021 года
Путин обратился к ФС впервые с 2021 года
Фото: ЕРА

Выборы в органы власти в России в 2023-м и 2024 году пройдут в определенные российским законодательством сроки. Об этом президент России Владимир Путин заявил 21 февраля, выступая с обращением к Федеральному собранию, которое транслируется на YouТube-канале "Ходорковский LIVE".

По его словам, они пройдут с "соблюдением всех демократических процедур".

"Права и свободы наших граждан незыблемы, они гарантированы конституцией, несмотря на угрозы, мы от них не отступим. В этой связи хочу подчеркнуть, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. С соблюдением всех демократических, конституционных процедур", – сказал Путин.

Обращение Путина проходит в московском Гостином дворе. Государственное агентство ТАСС сообщало, что в зал приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину. Пресс-служба Кремля заявляла, что на мероприятие не были приглашены иностранные гости и журналисты, потому что обращение "рассчитано на внутреннюю аудиторию".

Контекст:

Согласно конституции РФ, президент России должен ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию. Однако в 2022 году Путин не выступал с обращением к парламенту. Одной из причин отмены послания называли неудачи российской армии в ходе вторжения в Украину.

Очередные выборы в местные и региональные органы власти запланированы в РФ на 10 сентября текущего года. Президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, обращение
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