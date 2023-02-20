"Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы, но война Путина терпит неудачу". Главные заявления Байдена в Киеве

Байден – Зеленскому: В ту темную ночь год назад мир буквально готовился к падению Киева. Год прошел, Киев стоит. Украина стоит. Демократия стоит. Америка стоит с вами, и мир стоит с вами Фото: president.gov.ua

Пробки и сирены в Киеве: все о тайном визите Байдена в Украину

Сегодняшний визит Байдена в Украину – первый c 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, первый для него в должности президента США, но в целом уже седьмой. Байден неоднократно приезжал в Киев, когда был вице-президентом во время президентства Барака Обамы. Как отмечает CNN, Байден с тех пор оставался самым высокопоставленным лицом США, посещавшим Украину, поскольку ни Дональд Трамп, который стал президентом США после Обамы, ни Майк Пенс, который был вице-президентом в это время, ни разу не приезжали в Украину.

По данным The New York Times, Вашингтон американский президент покинул еще вечером 18 февраля, а прилетев в Польшу, от польско-украинской границы отправился в Киев на поезде.

Помощники предлагали Байдену встретить с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове или на польско-украинской границе, но в итоге он решил ехать в Киев, пишет Rolling Stone.

В Киеве президент и первая леди Елена Зеленская встретили Байдена на крыльце Мариинского дворца (это редкий случай – после того, как началась большая война, Зеленский не встречает иностранных гостей в Киеве в компании супруги).

Фото: president.gov.ua

Как говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, цель визита – подтвердить "непоколебимую и неизменную приверженность США демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины" в преддверии годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Когда [президент РФ Владимир] Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет переиграть нас. Но он серьезно ошибался", – подчеркнул Байден.

Два президента посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, возложили цветы к Стене памяти на Михайловской площади, находящейся рядом с монастырем. На площади их застала утренняя тревога, объявленная из-за взлета в Беларуси МиГ-31К.

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Зеленский и Байден провели переговоры тет-а-тет, а потом – в расширенном формате. Во время визита президента США в Киеве на Аллее смелости открыли табличку, посвященную Байдену.

На пресс-конференции по итогам встреч Зеленский заявил, что разговор с Байденом был таким, который "действительно приближает нашу совместную победу в войне", Байден выступил с речью, в которой выразил уверенность в том, что Украина продолжит одерживать победы.

Главные заявления Байдена в Киеве

О ночном звонке Зеленского 24 февраля 2022 года

"Год назад, на этой неделе мы говорили по телефону. Это была поздняя ночь в Вашингтоне и ранее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу. Вы сказали мне, что слышите звуки взрывов на фоне. Я этого не забуду. И миру предстояло измениться. Я спросил вас: "Что я могу для вас сделать? Чем могу помочь? И помню, что вы мне сказали: "Соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине". И вы сказали, что не знаете, когда мы сможем снова поговорить. В ту темную ночь год назад мир буквально готовился к падению Киева. Год прошел, Киев стоит. Украина стоит. Демократия стоит. Америка стоит с вами, и мир стоит с вами".

О семи визитах в Украину

"Я должен сказать, что Киев пленил часть моего сердца. Я приезжал сюда шесть раз как вице-президент, один раз как президент".

О самой большой сухопутной войне в Европе

"Это самая большая сухопутная война в Европе за три четверти века. И вы преуспеваете вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. У нас есть полная уверенность, что вы продолжите побеждать".

Фото: president.gov.ua

О 700 танках для Украины

По словам Байдена, США и союзники выделили Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, 1 тыс. артиллерийских систем и свыше 2 млн артиллерийских боеприпасов, около 50 реактивных систем залпового огня, противокорабельных и противовоздушных систем. Помощь Украине предоставляют более 50 стран. Байден не конкретизировал, о каких танках речь. Вероятно, в эту цифру входят советские танки и их модификации – такие танки, в частности, предоставляли Украине Польша и Чехия.

О цене войны для Украины и тяжелых "днях, неделях и годах" впереди

"Цена, которую приходится платить Украине, была чрезвычайно высока, а жертвы слишком велики. Мы скорбим вместе с семьями тех, кто погиб в этой жестокой и несправедливой войне.

Мы знаем, что впереди будут очень трудные дни, недели и годы. Но целью России было стереть Украину с лица земли. Завоевательная война Путина терпит неудачу. Российские войска потеряли половину территории, которую оккупировали. Молодые талантливые россияне бегут десятками тысяч, не желая возвращаться в Россию. Не просто бегут от армии – бегут из самой России, потому что не видят будущего в своей стране. Экономика России сейчас – захолустье, изолированное и испытывающее трудности".

Об ошибке Путина

"Путин думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он рассчитывал, что мы не будем держаться вместе, не сможем сохранить НАТО объединенным, не сможем привлечь других на сторону Украины, он думал, что сможет переиграть нас. Я не думаю, что так сейчас считает. Бог знает, о чем он думает [...], но он просто ошибался, просто ошибался. И год спустя доказательства этому – прямо здесь, в этой комнате: мы стоим здесь вместе".

О том, как долго США готовы поддерживать Украину

"Не так давно в Вашингтоне вы сказали нам, вы сказали Конгрессу: "У нас нет страха, и ни у кого в мире его не должно быть". Вы и все украинцы, господин президент, каждый день напоминаете миру, что значит слово "мужество". Все секторы вашей экономики, все слои общества. Это поразительно. Поразительно. Напоминайте нам о том, что свобода бесценна. За нее стоит бороться столько, сколько потребуется. И именно так долго мы будем с вами, господин президент. Столько, сколько потребуется. Мы сделаем это".

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