Визит Байдена в Киев был беспрецедентным. Это первый раз, когда президент США посетил столицу воюющей страны, где американские военные не контролирует критическую инфраструктуру – Салливан

Салливан обратил внимание, что это был первый случай, когда президент США посетил "столицу страны, находящейся в состоянии войны, где американские военные не контролирует критическую инфраструктуру".

В этом, по словам официальных лиц Белого дома, заключается отличие между визитом Байдена в Киев и предыдущими президентскими визитами в Афганистан и Ирак. The Guardian поясняет, что в этих странах было массовое военное присутствие США, а в Украине его нет и минимальное дипломатическое присутствие тоже.

Издание цитирует советника Байдена по нацбезопасности, который отметил, что поездка в Киев была изначально "рискованным предприятием".

По словам Салливана, потребовались оперативные усилия по обеспечению безопасности со стороны профессионалов из правительства США, чтобы сделать этот визит мероприятием с "управляемым уровнем риска".

Тем не менее, пишет The Guardian, ссылаясь на слова Салливана, президент Байден считал важным совершить эту поездку из-за "критического момента",

По информации издания, полученной от чиновников Белого дома, Байден окончательно дал добро на поездку в Киев только в пятницу, 17 февраля, после получения выводов заключительного брифинга по безопасности.

Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в администрации США написал 20 февраля, что спецслужбы предлагали Байдену встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но тот выбрал Киев как символ мужества Украины.