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Визит Байдена в Киев был беспрецедентным. Это первый раз, когда президент США посетил столицу воюющей страны, где американские военные не контролирует критическую инфраструктуру – Салливан

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Встречу Байдена с Зеленским в Киеве Салливан назвал "беспрецедентной"
Встречу Байдена с Зеленским в Киеве Салливан назвал "беспрецедентной"
Фото: EPA

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев был "беспрецедентным в наше время", пишет 20 февраля The Guardian.

Салливан обратил внимание, что это был первый случай, когда президент США посетил "столицу страны, находящейся в состоянии войны, где американские военные не контролирует критическую инфраструктуру".

В этом, по словам официальных лиц Белого дома, заключается отличие между визитом Байдена в Киев и предыдущими президентскими визитами в Афганистан и Ирак. The Guardian поясняет, что в этих странах было массовое военное присутствие США, а в Украине его нет и минимальное дипломатическое присутствие тоже.

Издание цитирует советника Байдена по нацбезопасности, который отметил, что поездка в Киев была изначально "рискованным предприятием".

По словам Салливана, потребовались оперативные усилия по обеспечению безопасности со стороны профессионалов из правительства США, чтобы сделать этот визит мероприятием с "управляемым уровнем риска".

Тем не менее, пишет The Guardian, ссылаясь на слова Салливана, президент Байден считал важным совершить эту поездку из-за "критического момента",

По информации издания, полученной от чиновников Белого дома, Байден окончательно дал добро на поездку в Киев только в пятницу, 17 февраля, после получения выводов заключительного брифинга по безопасности.

Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в администрации США написал 20 февраля, что спецслужбы предлагали Байдену встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но тот выбрал Киев как символ мужества Украины.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Польша, Джо Байден, Вашингтон, Белый дом, советник, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, президент, безопасность, визит, Джейк Салливан, российские оккупанты
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