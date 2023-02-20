Визит Байдена в Киев был беспрецедентным. Это первый раз, когда президент США посетил столицу воюющей страны, где американские военные не контролирует критическую инфраструктуру – Салливан

Салливан обратил внимание, что это был первый случай, когда президент США посетил "столицу страны, находящейся в состоянии войны, где американские военные не контролирует критическую инфраструктуру".
В этом, по словам официальных лиц Белого дома, заключается отличие между визитом Байдена в Киев и предыдущими президентскими визитами в Афганистан и Ирак. The Guardian поясняет, что в этих странах было массовое военное присутствие США, а в Украине его нет и минимальное дипломатическое присутствие тоже.
Издание цитирует советника Байдена по нацбезопасности, который отметил, что поездка в Киев была изначально "рискованным предприятием".
По словам Салливана, потребовались оперативные усилия по обеспечению безопасности со стороны профессионалов из правительства США, чтобы сделать этот визит мероприятием с "управляемым уровнем риска".
Тем не менее, пишет The Guardian, ссылаясь на слова Салливана, президент Байден считал важным совершить эту поездку из-за "критического момента",
По информации издания, полученной от чиновников Белого дома, Байден окончательно дал добро на поездку в Киев только в пятницу, 17 февраля, после получения выводов заключительного брифинга по безопасности.
Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в администрации США написал 20 февраля, что спецслужбы предлагали Байдену встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но тот выбрал Киев как символ мужества Украины.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.