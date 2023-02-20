Замглавы МИД Украины о топ-гостях в Киеве: Я надеюсь, что сюрприз удастся

Мельник: Важно, чтобы в канун годовщины начала большой войны мы ощутили и увидели не только поддержку на словах и солидарность, но и еще большую помощь, а также присутствие наших главных партнеров в Киеве Фото: ЕРА

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Сегодня утром в Киеве перекрыт центр и большие пробки. Также глава МИД сообщил, что отменил запланированную на сегодня поездку в Брюссель.

Ведущий эфира телемарафона Вадим Карпьяк обратил на это внимание и отметил, что есть "серьезные основания считать", что в Киев приехал кто-то из "очень высокопоставленных американцев". Он спросил Мельника, что ему известно об этом.

"Давайте сохраним интригу и не будем забегать наперед. Я надеюсь, что сюрприз, который готовится, удастся. Важно, чтобы в канун годовщины начала большой войны мы ощутили и увидели не только поддержку на словах и солидарность, но и еще большую помощь, а также присутствие наших главных партнеров в Киеве", – отреагировал замминистра.