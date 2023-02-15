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Зеленский может встретится с Байденом во время его визита в Польшу– СМИ

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Последняя встреча Зеленского с Байденом состоялась 21 декабря в Вашингтоне
Последняя встреча Зеленского с Байденом состоялась 21 декабря в Вашингтоне
Фото: EPA

Во время визита президента США Джо Байдена в Польшу на встречу с ним может приехать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 15 февраля сообщила Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на свои источники.

Зеленский посетит Варшаву или Жешув из официальным визитом и к нему уже готовятся, рассказали изданию источники в Офисе президента Украины. 

Польская сторона не подтвердила эту информацию, ссылаясь на соображения безопасности. 

Сегодня Зеленский, отвечая на вопрос, планирует ли он в ближайшее время встретиться с Байденом лично, сказал, что президента США приглашают в Украину.

"Мы приглашали президента [Байдена], и когда у него будет возможность, я думаю, он с удовольствием посетит Украину. Это важный сигнал поддержки нашего общества", – сказал Зеленский.

Во время визита в Польшу Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить, в частности, двустороннее сотрудничество и "коллективные усилия по поддержке Украины". Также он проведет встречу с лидерами "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить "непоколебимую поддержку" Соединенными Штатами безопасности НАТО.

Контекст:

10 февраля Белый дом сообщил, что Байден 20–22 февраля совершит визит в Польшу.

Последняя встреча Зеленского с Байденом состоялась 21 декабря в Вашингтоне. Это был первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Теги: США, Польша, Джо Байден, Владимир Зеленский, президент, визит, встреча
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