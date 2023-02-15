Зеленский может встретится с Байденом во время его визита в Польшу– СМИ

Зеленский посетит Варшаву или Жешув из официальным визитом и к нему уже готовятся, рассказали изданию источники в Офисе президента Украины.
Польская сторона не подтвердила эту информацию, ссылаясь на соображения безопасности.
Сегодня Зеленский, отвечая на вопрос, планирует ли он в ближайшее время встретиться с Байденом лично, сказал, что президента США приглашают в Украину.
"Мы приглашали президента [Байдена], и когда у него будет возможность, я думаю, он с удовольствием посетит Украину. Это важный сигнал поддержки нашего общества", – сказал Зеленский.
Во время визита в Польшу Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить, в частности, двустороннее сотрудничество и "коллективные усилия по поддержке Украины". Также он проведет встречу с лидерами "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить "непоколебимую поддержку" Соединенными Штатами безопасности НАТО.
10 февраля Белый дом сообщил, что Байден 20–22 февраля совершит визит в Польшу.
Последняя встреча Зеленского с Байденом состоялась 21 декабря в Вашингтоне. Это был первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения.