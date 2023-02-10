Байден совершит визит в Польшу 20–22 февраля – Белый дом

Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить, в частности, двустороннее сотрудничество и "коллективные усилия по поддержке Украины".

Также Байден проведет встречу с лидерами "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить "непоколебимую поддержку" Соединенными Штатами безопасности НАТО.

"Кроме того, президент Байден выступит с речью в преддверии годовщины жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину, в которой расскажет о том, как Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, защищающий свою свободу и демократию, и о том, как мы будем продолжать стоять с народом Украины столько, сколько потребуется", – заявила спикер.

Контекст:

1 февраля польское издание Gazeta Prawna сообщило, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Байденом в Польше. По его данным, встреча пройдет с участием польского президента Анджея Дуды. Зеленский 1 февраля отметил, что приглашений в Польшу пока не получал.

3 февраля глава управления международной политики канцелярии Дуды Марцин Пшидач проинформировал, что Байден "в ближайшем будущем" прибудет в страну.