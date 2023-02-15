Зеленский о возможной встрече с Байденом: Он с удовольствием посетит Украину

Об этом 15 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.
СМИ спросили Зеленского, планирует ли он в ближайшее время встретиться с Байденом лично.
"Мы приглашали президента [Байдена], и когда у него будет возможность, я думаю, он с удовольствием посетит Украину. Это важный сигнал поддержки нашего общества. Тем не менее у нас сегодня есть разные средства для общения с президентом Соединенных Штатов. Мы благодарны за их [США] большую помощь", – ответил глава Украинского государства.
10 февраля Белый дом сообщил, что Байден 20–22 февраля совершит визит в Польшу.
Dziennik Gazeta Prawna написала 15 февраля, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.
Последняя встреча Зеленского с Байденом состоялась 21 декабря в Вашингтоне. Это был первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения.