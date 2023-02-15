Зеленский о возможной встрече с Байденом: Он с удовольствием посетит Украину

Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом, отмечали СМИ Фото: president.gov.ua

Об этом 15 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

СМИ спросили Зеленского, планирует ли он в ближайшее время встретиться с Байденом лично.

"Мы приглашали президента [Байдена], и когда у него будет возможность, я думаю, он с удовольствием посетит Украину. Это важный сигнал поддержки нашего общества. Тем не менее у нас сегодня есть разные средства для общения с президентом Соединенных Штатов. Мы благодарны за их [США] большую помощь", – ответил глава Украинского государства.