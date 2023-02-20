Кулеба отменил анонсированный визит в Брюссель, в Киеве перекрыт центр и пробки, а СМИ пишут о приезде топ-гостей

Кулеба сообщил, что не сможет присутствовать в Брюсселе сегодня, но не объяснил причин Фото: ЕРА

Об этом он сообщил в Twitter, когда благодарил Эстонию за инициативу о закупках снарядов калибра 155 мм.

"Несмотря на то, что не могу сегодня лично присутствовать на FAC [заседании Совета ЕС на уровне глав МИД], мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь", – написал Кулеба.

Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на #FAC, ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 20, 2023

Встречу Кулебы, а также министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску с главами МИД ЕС анонсировал сайт Евросовета. Общение главы МИД Украины с европейскими коллегами планировалось сегодня утром.

"Европейская правда" обратила внимание, что отмена визита совпала со слухами о возможном приезде высокопоставленных лиц в Украину.

С утра в Киеве, как пишет "Хмарочос", перекрыт центр и серьезные пробки. Издание связало это с мероприятиями по случаю Дня памяти героев Небесной сотни и возможным визитом высокопоставленной делегации.

Также, по словам читателей издания "ГОРДОН", в центре Киева сегодня проблемы с мобильной связью.

Корреспондент "ГОРДОН" сообщает, что в эфире национального телемарафона посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что в Киеве сегодня находится с официальным визитом парламентская делегация Израиля.

Кроме того, сегодня должен начаться анонсированный Белым домом визит президента США Джо Байдена в Европу. Планировалось, что 20–22 февраля он будет в Польше, и СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.

По информации Politico, помощники Байдена рассматривали возможность тайно переправить президента США через границу в Украину, "но поездка была практически исключена".