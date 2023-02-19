Дуда рассказал, чего ожидать от визита Байдена в Польшу

"Это очень важный визит и очень важный сигнал. Уже во второй раз во время российского вторжения в Украину президент Джо Байден будет присутствовать в Польше, а значит, недалеко от границы с Украиной. Этот приезд является большим жестом президента США как по отношению к Украине, так и по отношению к нам – восточному флангу Североатлантического альянса. Президент Байден показывает, что Америка чувствует ответственность за безопасность нашей части Европы. Своим присутствием он также демонстрирует, что поддерживает защитников Украины, поэтому это очень важный момент", – заявил президент Польши.
Он отметил, что очередной визит Байдена в Польшу очень важен. Дуда уверен, что это "укрепит нас еще больше в будущем".
Вместе с тем польский президент не стал раскрывать детали визита Байдена, в частности, посетит ли он Жешув.
"Могу заверить, что он будет в Польше, будет в Варшаве, ведь состоится официальная часть визита. Мы ожидаем также встречи президента Джо Байдена с лидерами стран Центральной Европы, так называемой "Бухарестской девятки". Мы будем обсуждать ситуацию с безопасностью в нашей части Европы и, конечно, то, каким образом дальше поддерживать Украину", – сказал он.
10 февраля Белый дом сообщил, что Байден 20–22 февраля совершит визит в Польшу.
СМИ информировали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом. 1 февраля польское издание Gazeta Prawna сообщило, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Байденом в Польше. По его данным, встреча пройдет с участием польского президента Анджея Дуды. Зеленский 1 февраля отметил, что приглашений в Польшу пока не получал.
Зеленский, отвечая на вопрос о возможной встрече с Байденом в ближайшее время, заявил, что президент США "с удовольствием посетит Украину", когда у него "будет возможность".