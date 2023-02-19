Дуда рассказал, чего ожидать от визита Байдена в Польшу

Дуда: Мы будем обсуждать ситуацию с безопасностью в нашей части Европы и, конечно, то, каким образом дальше поддерживать Украину Фото: EPA

"Это очень важный визит и очень важный сигнал. Уже во второй раз во время российского вторжения в Украину президент Джо Байден будет присутствовать в Польше, а значит, недалеко от границы с Украиной. Этот приезд является большим жестом президента США как по отношению к Украине, так и по отношению к нам – восточному флангу Североатлантического альянса. Президент Байден показывает, что Америка чувствует ответственность за безопасность нашей части Европы. Своим присутствием он также демонстрирует, что поддерживает защитников Украины, поэтому это очень важный момент", – заявил президент Польши.

Он отметил, что очередной визит Байдена в Польшу очень важен. Дуда уверен, что это "укрепит нас еще больше в будущем".

Вместе с тем польский президент не стал раскрывать детали визита Байдена, в частности, посетит ли он Жешув.

"Могу заверить, что он будет в Польше, будет в Варшаве, ведь состоится официальная часть визита. Мы ожидаем также встречи президента Джо Байдена с лидерами стран Центральной Европы, так называемой "Бухарестской девятки". Мы будем обсуждать ситуацию с безопасностью в нашей части Европы и, конечно, то, каким образом дальше поддерживать Украину", – сказал он.